Do cely? Rovno a doľava. V USA sa žartuje na Trumpov účet. Tarantino: Konečne vyhral v hlasovaní. Poroty

Hneď niekoľko vtipov a mémov sa týka Trumpovej niekoľkosekundovej role vo filme Sám doma 2: Stratený v New Yorku (1992). Stratený desaťročný chlapec Kevin sa v luxusnom hoteli pýta Trumpa, ktorý je v úlohe seba samého, kadiaľ sa dostane do vestibulu, a Trump mu odpovedá, že chodbou rovno a doľava. Ľudia teraz poukazujú na to, že Trump by sa v skutočnosti mohol pýtať Kevina, kadiaľ sa dostane do svojej cely, a Kevin hovorí, že „chodbou rovno a doľava“.