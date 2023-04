Čakalo sa aj 14 hodín. Londýn odmieta, že by za kolóny v Doveri mohol brexit

Britská ministerka vnútra Suella Bravermanová dnes odmietla, že by za niekoľkohodinové kolóny áut a autobusov, ktoré sa tvoria pred prístavom v Doveri mohol brexit, teda odchod Británie z Európskej únie. Čakanie na kontrolu pred cestou do Francúzska, ktorým motoristi cez víkend strávili až 14 hodín, má podľa nej iné príčiny. Ministerka to dnes uviedla vo vysielaní stanice Sky News.