Už v utorok bude mať 31 členov. Fínsko definitívne vstúpi do NATO

Fínsko sa oficiálne stane 31. členom NATO v utorok. Oznámil to dnes úrad fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa. Informáciu podľa agentúry Reuters v Bruseli potvrdil aj generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg.

Slávnostné vztyčovanie fínskej vlajky sa bude konať v sídle NATO v Bruseli v utorok popoludní, v deň 74. výročia založenia Aliancie, uviedol Stoltenberg na tlačovom brífingu v Bruseli. Citoval ho portál britskej televízie Sky News.

Najrýchlejší prístup

„Je to naozaj historický deň, je to veľký deň pre Alianciu,“ vyhlásil. Podľa neho krok urobí Fínsko bezpečnejším a bezpečnejšie podľa neho bude aj Švédsko, ktoré zatiaľ na prijatie do aliancie čaká. Podľa Stoltenberga rozšírenie posilní aj samotnú Severoatlantickú alianciu. „Toto je zatiaľ najrýchlejší prístupový proces v moderných dejinách NATO,“ povedal.

Na otázku, či je sklamaný, že zároveň s Fínskom do NATO nevstúpi aj Švédsko, Stoltenberg odpovedal, že si je „absolútne istý“, že aj táto severská krajina sa stane členom.

Pre bezpečnosť aliancie bude podľa jej šéfa fínske členstvo prínosom najmä vďaka tomu, že fínska armáda je početná a moderne vybavená, navyše plánuje ďalšie nákupy vyspelej techniky vrátane amerických bojových lietadiel F-35. Fínsko je jednou z mála európskych krajín, ktoré neznižovali výdavky na obranu, povedal Stoltenberg.

Moskva avizuje navýšenie kapacít

Fínsky vstup do NATO bude podľa neho tiež zásadným odkazom ruskému vládcovi Vladimírovi Putinovi. Jeho cieľom pri ruskej invázii na Ukrajinu bolo zabrániť akémukoľvek rozširovaniu aliancie a oslabeniu jej prítomnosti vo východnej časti Európy.

Prvou reakciou na ohlásený utorkový fínsky vstup bolo vyjadrenie námestníka ministra zahraničia Alexandra Gruška. Ten podľa agentúry RIA uviedol, že Rusko navýši svoje vojenské kapacity na západe a severozápade krajiny.

Cestu Fínska do NATO minulý týždeň definitívne otvorila ratifikácia jeho členstva v tureckom parlamente. Turecko bolo poslednou krajinou, ktorá pristúpenie severskej krajiny k aliancii schválila. Turecko a tiež Maďarsko zatiaľ neratifikovali pričlenenie Švédska, ktoré vlani podalo prihlášku do NATO súčasne s Fínskom.

„Tu v sídle NATO prvýkrát vyvesíme fínsku vlajku. Bude to dobrý deň pre bezpečnosť Fínska, pre bezpečnosť severských krajín a pre NATO ako celok,“ povedal dnes Stoltenberg novinárom v Bruseli. „Švédsko bude v dôsledku toho tiež bezpečnejšie,“ do­dal.