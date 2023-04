Polícia v New Yorku kvôli súdu s Trumpom zabarikádovala Trump Tower. Exprezident vyzýva na protesty

„Polícia je aj naďalej pripravená reagovať podľa potreby a zabezpečí, aby každý mohol pokojne vykonávať svoje práva,“ uviedli vo vyhlásení newyorskí strážcovia zákona. Oznámili tiež, že zatiaľ nemajú žiadne informácie o konkrétnom nebezpečenstve, ktoré by mnohomiliónovému mestu hrozilo.

Podľa agentúry Reuters sa Trump premiestni zo svojho sídla Mar-a-Lago na Floride do New Yorku už dnes. Mohli by sa vyjasniť aj podrobnosti k priebehu predvedenia na súd. Neočakáva sa však, že bude Trump predvedený v putách. Dnes má súd rozhodnúť aj o tom, či bude povolené v súdnej sieni obstarávať filmové zábery.

Čítajte aj "Ako sa dostanem do svojej cely?" Obvinený Trump je vďačným terčom vtipkárov

Exprezidenta má vypočuť sudca Juan Merchan, ktorý predsedal aj minuloročnému procesu, v ktorom bola z daňových podvodov usvedčená Trumpova realitná spoločnosť. Samotný Trump v prípade obvinený nebol.

K protestom vyzval Trump, ktorý vyšetrovanie označuje za „hon na čarodejnice“, a na sociálnych sieťach sa niekedy dokonca objavujú výzvy na popravu prokurátora Alvina Bragga, ktorý má prípad na starosti.

S demonštráciami priaznivcov šesťdesiatsedem­ročného politika majú Spojené štáty neblahé skúsenosti. Po tom, ako Trump odmietol uznať porážku vo voľbách v roku 2020, zaútočili jeho stúpenci 6. januára 2021 na budovu amerického Kongresu. Pri útoku či nedlho po ňom prišlo o život deväť ľudí.

Čítajte aj Trumpa obvinili aj za úplatok pornoherečke, ako prvého exprezidenta. Sľubuje pomstu

Ako ale poznamenáva Reuters, tentoraz sa niektorí prívrženci Trumpa držia v úzadí v obave, že by v prípade ďalších násilných protestov mohli byť zatknutí.

Trump, ktorý sa o prezidentský post chce uchádzať aj vo voľbách na budúci rok, má pred newyorským súdom stať v utorok o 14.15 h miestneho času (20.15 h SELČ). Úradníci mu odoberú odtlačky, vyfotografujú ho a bude vyzvaný, aby vyhlásil, či sa cíti vinný, alebo nevinný. Postup bude za prísnych bezpečnostných opatrení trvať 15 až 30 minút a v budove súdu nebude v tom čase žiadna iná aktivita.

Presné obvinenia, ktorým Trump čelí, stále nie sú známe, a to ani jeho vlastným právnikom, pretože obžalovací spis je zapečatený. Trumpovi právnici podľa Reuters tvrdia, že exprezident bude trvať na svojej nevine. Verejne sa má Trump ku kauze vyjadriť až po návrate na Mar-a-Lago v utorok o 20.15 h miestneho času (streda 2:15 SELČ), uviedla jeho kancelária.

Čítajte aj Trump tvrdí, že ho v utorok zatknú. Svojich podporovateľov vyzval na protesty

V tomto prípade ide o platbu 130.000 dolárov Stormy Daniels v posledných dňoch prezidentskej kampane v roku 2016. Trump, ktorý popiera, že by s pornoherečkou mal pomer, ju nevykázal, ako mal.

Samotná platba za mlčanie, označovaná ako „hush money“, nie je protizákonná. Predmetom sporu je práve to, ako Trumpov právnik Michael Cohen túto úhradu vykázal v účtovníctve, teda ako výdavky na právne služby. Kvôli tomu tiež Trump čelí obvineniu z falšovania výkazov o svojej podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na to, že transakcia sa odohrala pred voľbami, mohla by sa posudzovať aj ako porušenie pravidiel financovania predvolebnej kampane.

Orbán podporil Trumpa pred utorňajšou obžalobou

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok vyjadril na Twitteri podporu americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého by mali v utorok obžalovať. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Bojujte ďalej, pán prezident! Sme s Vami,“ napísal maďarský premiér, ktorý 2. marca pre švajčiarsky týždenník Die Weltwoche vyhlásil, že ak by bol v Spojených štátoch prezidentom Trump, vojna na Ukrajine by vôbec nevypukla; a ak by ho Američania v roku 2020 znovuzvolili za prezidenta, tak by za niekoľko týždňov zrejme dosiahol mier.

Trump vlani tri týždne pred maďarskými parlamentnými voľbami vyjadril Orbánovi „plnú a totálnu“ podporu.

Veľká porota obvinila Trumpa v súvislosti s úplatkom, ktorý vyplatil pornoherečke Stormy Danielsovej, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s ním. Trump sa tak stal vôbec prvým exprezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. Podrobnosti obvinenia zatiaľ zverejnené neboli.

Trumpa majú oficiálne obžalovať zrejme v utorok, informovala jeho právnička Susan Nechelesová. Oboznámi sa vtedy s konkrétnymi obvineniami. Sudca zároveň rozhodne o tom, či má byť vzatý do väzby alebo prepustený na kauciu.