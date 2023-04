Doma nevyhrala. Povedie fínska premiérka Marinová EÚ?

Boj o prvú priečku bol však napínavý do posledného momentu. Konzervatívci dostali 20,8 percenta hlasov a v 200-člennom parlamente obsadia 48 miest. Strana Fínov získala podporu 20,1 percenta voličov a bude mať 46 poslancov. Sociálna demokracia sa musela uspokojiť s 19,9 percenta, čo znamená, že ju bude zastupovať 43 zákonodarcov.

Politická kliatba

Marinovej porážku predpovedali prieskumy, ale analytici ju skôr označujú za nevýhru ako prehru. „Premiérka je v skutočnosti ešte populárnejšia v zahraničí ako doma. Ak však bude chcieť, môže zostať na čele sociálnych demokratov. Závisí to len od nej,“ povedal pre Pravdu Mikko Mattila, profesor politológie na Helsinskej univerzite.

zväčšiť Foto: TASR/AP, SITA/AP, Antti Aimo-Koivisto Petteri Orpo, Fínsko Šéf konzervatívnej Národnej koaličnej strany a pravdepodobný budúci fínsky premiér Petteri Orpo.

Víťaz volieb Petteri Orpo (53) Predseda Národnej koaličnej strany. Narodil sa 3. novembra 1969. Lídrom Národnej koaličnej strany je od roku 2016. V rokoch 2017 až 2019 bol podpredsedom vlády. Post ministra financií zastával v rokoch 2016 až 2019, ešte predtým viedol rezorty poľnohospodárstva a vnútra.

Expert tvrdí, že výsledok sociálnych demokratov je dobrý, veď v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami získali o tri kreslá v parlamente viac. No ani Marinovej sa nepodarilo prelomiť fínsku politickú kliatbu.

„V našej krajine platí pravidlo, že strana, ktorá obsadí premiérsky post, takmer vždy v ďalších voľbách prehrá. Nájdeme len dve či tri výnimky, keď sa to nestalo. Sociálni demokrati vo voľbách nestratili. Na počet odovzdaných hlasov aj poslancov zaznamenali lepší výsledok ako v roku 2019. Ale rovnako to bolo v prípade Národnej koaličnej strany a Strany Fínov,“ vysvetlil Mattila.

Rovnako to vidí politologička Emilia Palonenová z Helsinskej univerzity. „Pre Marinovú je to trpkosladký výsledok. Vo Fínsku sa naozaj málokedy stalo, že strana, ktorá viedla vládu, v nasledujúcich voľbách zvíťazila. Marinovej nepomohlo ani to, že slabý výsledok zaznamenali jej koaliční partneri, zelení a Ľavicová aliancia. Teraz sa s nimi nevie dohodnúť na vláde,“ reagovala pre Pravdu Palonenová.

Podľa expertky však Marinová s najväčšou pravdepodobnosťou zostane činná v politike a možno zamieri aj do medzinárodných štruktúr. „Predpokladám, že na budúci rok bude líderkou európskych socialistov vo voľbách do Európskeho parlamentu,“ uviedla Palonenová.

Pre 37-ročnú Marinovú by to bola veľká úloha, ale do nemalej miery dáva zmysel. Fínka patrí medzi najznámejšie európske političky. Voľby do europarlamentu sa síce konajú jednotlivo v každej členskej krajine, ale Marinová by sa mohla stať ich tvárou.

Keby si ju európski socialisti naozaj vybrali za volebnú líderku, bola by potom aj ich kandidátkou na predsedníčku Európskej komisie. Samozrejme, len v prípade, že by stredo-ľavicový tábor voľby do europarlametu vyhral. V tejto chvíli však prieskumy ukazujú, že najviac kresiel by získali ľudovci.

Koaličné rokovania

Uvidí sa tiež, ako sa vyvinie situácia v samotnom Fínsku.

„Gratulujem víťazovi volieb, gratulujem Národnej koaličnej strane, blahoželám Strane Fínov. Demokracia prehovorila,“ reagovala na výsledky volieb Marinová.

„Myslím si, že Fíni chcú zmenu. Chcú zmenu a teraz začnem vyjednávať a otvorím rokovania so všetkými stranami,“ vyhlásil po volebnej výhre šéf Národnej koaličnej strany Petteri Orpo.

Konzervatívci však nebudú mať ľahkú úlohu, aby vytvorili fungujúcu vládnu koalíciu. Majú v podstate len dve možnosti. Buď sa spoja so sociálnymi demokratmi, alebo so Stranou Fínov. A v oboch prípadoch budú na väčšinu v parlamente potrebovať ešte minimálne jedného partnera.

Strana Fínov je známa protiimigrantskou rétorikou, euroskeptickými postojmi a na úrovni EÚ spolupracuje s krajne pravicovými subjektmi. Ale oproti voľbám v roku 2019 získala o sedem kresiel viac. „Je to excelentný výsledok,“ teší sa líderka Strany Fínov Riikka Purraová.

Mattila predpovedá, že Národná koaličná strana sa najprv pokúsi dohodnúť s nacionalistami. „Momentálne to pokladám za najpravdepodobnejší scenár, hoci problémom je tu aj to, že viaceré menšie subjekty vylúčili dohodu so Stranou Fínov. Tento subjekt za posledných 10 rokov vo voľbách prakticky stále rastie. Nezabúdajme na to, že strana už bola vo vláde po roku 2015. Vtedy sa však rozštiepila a v kabinete zostali menej radikálni ľudia,“ ozrejmil odborník.

Mattila pripomína, že Strana Fínov sa za posledné roky trochu zmenila. „Zostala na protiimigrantských pozíciách. V hospodárskej politike sa však posunula do pravicového ekonomického spektra. Nacionalisti, podobne ako Národná koaličná strana, navrhujú škrty vo verejných výdavkoch,“ povedal politológ.

Palonenová sa prikláňa k inému scenáru ako Mattila. „Sociálni demokrati sa pokúsia dohodnúť s Národnou koaličnou stranou. Povedala by som, že v istom momente bude mať Fínsko modro-červenú vládu. V nej by mohla Marinová obsadiť kreslo ministerky financií. Nedá sa vylúčiť ani dohoda medzi konzervatívcami a nacionalistami, ale táto dvojica by ťažšie hľadala tretieho partnera,“ dodala odborníčka.