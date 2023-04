Muradov padol. Moskva odvolala generála, ktorý stratil Vuhledar

Správa o odvolaní generála Muradova sa už pred niekoľkými dňami objavila na sociálnych sieťach aj v prokremeľských médiách, ako je televízia Cargrad, ale nebola oficiálne potvrdená. Ministerstvo obrany doteraz neodpovedalo na žiadosť The Moscow Times o vyjadrenie.

Odvolanie ostrieľaného vojenského veliteľa so skúsenosťami zo Sýrie a Kaukazu ponúka podľa moskovského denníka vzácny pohľad na vnútorné dôsledky toho, že sa ruskej armáde pri ofenzíve v Donbase na východe Ukrajiny nepodarilo dosiahnuť žiadne významné územné zisky.

Muradov bol vlani v októbri povýšený na veliteľa Východného vojenského okruhu. Teraz bol však tohto velenia zbavený, napísal denník s odvolaním sa na zdroj zo spomínaného okruhu a z generálneho štábu. Oba zdroje hovorili pod podmienkou anonymity. Nevie sa, či Muradov bude prevelený do inej funkcie, ani kto ho nahradí.

Jeden zo zdrojov naznačil, že Muradovo odvolanie priamo súviselo s porážkami pri Vuhledare, kde jeho jednotky počas troch februárových dní prišli o 103 kusov vojenskej techniky, vrátane 36 tankov, ako uviedol holandský server Oryx, ktorá na základe údajov z otvorených zdrojov zaznamenáva straty ruskej techniky. V tejto bitke Ukrajinci prišli len o 20 kusov vojenskej techniky vrátane dvoch tankov.

"Muradov nechal ruskú armádu opakovane útočiť v malých mechanizovaných zoskupeniach cez mínové polia, cez otvorený terén. Vo Vuhledare nič nedokázali,“ povedal The Moscow Times vojenský analytik Michael Kofman.

Vplyvní provojnoví blogeri – a dokonca aj vojaci slúžiaci pod Muradovom – kritizovali generálovo vedenie a neúctu k životom vojakov. Obzvlášť vysoké straty pri Vuhledare utrpeli 55. gardová brigáda a 40. brigáda námornej pechoty. Jeden z preživších sa spravodajskému webu 7×7 posťažoval, že straty boli také vážne, že v jednej rote zostalo iba osem zo stovky mužov. „Prial by som si byť zajatý a nikdy sa nevrátiť,“ povedal.

„Muradov bol odvolaný, pretože to bol šialený idiot, ktorý dokázal nariadiť vojakom, aby išli na istú smrť. Veľa ľudí sa naň sťažovalo,“ uviedol zdroj z Východného vojenského okruhu.

Ovládnutie Vuhledaru by ruskej armáde umožnilo obísť silne opevnené ukrajinské postavenia pri Avdijivke, čo by uľahčilo širšiu ruskú ofenzívu v Donbase. Namiesto toho ruské sily zabŕdli do ťažkých bojov, najmä pri meste Bachmut, ktorý leží asi 100 kilometrov severovýchodne od Vuhledaru, a zdá sa, že nie sú schopné dosiahnuť žiadny významný vojenský prelom, napísal denník.

Pripomenul, že Muradovo odvolanie by nebolo prvým prípadom prepustenia vysokopostaveného veliteľa – v januári náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov nahradil generála Sergeja Surovikina vo funkcii veliteľa ruských síl na Ukrajine, iba tri mesiace po jeho vymenovaní do čela vojsk. Údajne bol na začiatku roka odvolaný aj veliteľ výsadkových vojsk Michail Teplinskij, po iba pol roku vo funkcii. Ale zmeny v radoch najvyšších veliteľov podľa analytikov sotva zabezpečia väčšie úspechy na Ukrajine. Problém spočíva v kvalite samých jednotiek a nižších veliteľov, a to sa nedá ľahko vyriešiť.

The New York Times na začiatku marca napísal, že sa v uplynulých troch týždňoch pri meste Vuhledar odohrala doteraz najväčšia tanková bitka vojny na Ukrajine. Obe strany vyslali do boja tanky, ktoré sa pohybovali po poľných cestách a manévrovali okolo tunajších stromoradí. „Keď bolo po všetkom, Rusko nielenže nedokázalo dobyť Vuhledar, ale navyše urobilo rovnakú chybu, ktorá stála Moskvu stovky tankov na začiatku vojny: Postupom v kolónach, ktoré sa dostávali do pascí,“ napísal americký denník. Podľa vojenských veliteľov boli straty obrnených vozidiel natoľko veľké, že Rusko muselo zmeniť taktiku a uchýliť sa iba k útokom pechoty. Ukrajinská armáda vyčíslila ruské straty na najmenej 130 tankov a obrnených transportérov. Svoje straty Kyjev nezverejnil. Tvrdenia Ukrajincov nebolo možné nezávisle overiť.