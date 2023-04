USA zabili v Sýrii vysokopostaveného činiteľa Islamského štátu. Plánoval útoky v Európe

Pri americkom útoku v Sýrii v pondelok zahynul vysokopostavený predstaviteľ takzvaného Islamského štátu (IS) zodpovedný za plánovanie teroristických útokov v Európe. S odvolaním sa na Veliteľstvo ozbrojených síl USA pre Blízky východ, Perzský záliv a severnú Afriku (CENTCOM) to v utorok uviedla agentúra Reuters.

Chálid Ahmad Džabúrí mal podľa Washingtonu popri príprave útokov v Európe na starosť tiež rozvíjanie veliteľskej štruktúry IS.

„IS ďalej predstavuje hrozbu pre región a nielen pre neho. Hoci táto skupina je oslabená, má ďalej schopnosť vykonávať v regióne svoje operácie a túži vykonávať údery aj za hranicami Blízkeho východu,“ uviedol veliteľ amerických síl na Blízkom východe generál Michael Kurilla, ktorého CENTCOM citoval vo svojom vyhlásení. Pri pondelkovom útoku podľa Spojených štátov nezomrel ani nebol zranený žiadny civilista.

Agentúra AFP s odvolaním sa na informácie exilovej Sýrskej organizácie pre ľudské práva (SOHR) napísala, že na Džabúrího zaútočilo americké bezpilotné lietadlo v provincii Idlib na severozápade Sýrie vo chvíli, keď neďaleko svojho domu telefonoval. Podľa SOHR tam veliteľ IS pobýval asi desať dní.

IS kontroloval v čase, keď bol v roku 2014 na vrchole moci, rozsiahlej oblasti Sýrie a Iraku. Teroristická organizácia tam síce bola vojensky porazená, ale v oboch krajinách ešte pôsobia aktívne teroristické bunky, ktoré uskutočňujú útoky. Podľa správy OSN z tohtoročného februára sa k IS aktuálne hlási asi 5000 až 7000 členov a podporovateľov, polovicu z tohto počtu tvoria bojovníci.

Spojené štáty sa ďalej zameriavajú na veliteľov IS a útočia proti nim vo chvíli, keď sa dostanú na sýrske územie. Pred rokom sa pri operácii amerických špeciálnych jednotiek v severozápadnej Sýrii odpálil vtedajší líder IS abú Ibráhím Hášimí Kuraší. V roku 2019 americké komando v Sýrii vypátralo predchádzajúceho vodcu IS Abú Bakra Bagdadího, ktorý sa pri ich operácii zabil.