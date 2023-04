Unian: Rozšírenie NATO o Fínsko priamo neovplyvní vojnu Ruska proti Ukrajine

Ruská invázia na Ukrajinu zmenila Severoatlantickú alianciu. Dnes (04.04.) do nej vstúpilo Fínsko. Viac vo videu NATO.

Rusko síce bude pokračovať v hysterických protestoch a vo vyhrážaní sa Fínsku, ale na to pravdepodobne nikto nebude brať ohľad, uviedla agentúra Unian. Rusko bude nútené vziať do úvahy nové geopolitické reálie na ruských hraniciach, vrátane vyslania časti svojich vojsk k nim. Ale keďže v Rusku vedia, že v skutočnosti sa ich nikto nechystá napadnúť, sotva pôjde o nejaký masový presun, píše Unian.

Ak by NATO rozmiestnilo svoje vojská na „novej“ hranici, Rusko na to podľa ukrajinskej agentúry rovnako nezareaguje, a to pre banálnu skutočnosť, že mu chýbajú voľné jednotky. Rusko je aktuálne plne sústredené na vojnu proti Ukrajine, ktorá je pre neho kľúčovým problémom. Preto rozšírenie NATO práve teraz priebeh vojny v taktickom a strategickom zmysle neovplyvní, domnieva sa autor komentára v ukrajinskej agentúre.

Skôr alebo neskôr bude však podľa Unianu Rusko nútené reagovať na rozšírenie aliancie. Do istej miery to povedie k pretekom v zbrojení. Členské štáty NATO preto, aby mali nejaké dodatočné páky na Rusko, viac prispejú k rastu vojenskej sily Ukrajiny, domnieva sa komentátor. Prvé výsledky už podľa neho Ukrajina pociťuje – vo výsledkoch rokovania komisie Ukrajina – NATO, na programe ktorej bude aliančná podpora pre Kyjev.

Prijatie Fínska a predpokladaný vstup Švédska do NATO je podľa Unianu dobrým signálom aj pre Ukrajinu. Znamená to totiž, že NATO sa neuzavrelo ďalším krajinám. K pozitívnym faktorom patrí aj to, že Fínsko v NATO znamená ďalší hlas podporujúci vstup Ukrajiny do aliancie. Posilou sa stane aj pripojenie Švédska. V budúcnosti sa Ukrajina môže odvolať na ich skúsenosť a môže pripomenúť, že tieto krajiny, ktoré majú spoločnú hranicu s Ruskom, boli prijaté do aliancie a toto rozšírenie NATO sa odohralo na pozadí vojenskej agresie Ruska.

Podľa autora komentára by vzhľadom na terajšie rozširovanie NATO bolo neobhájiteľné, aby sa vstup Ukrajiny príliš odkladal. Ukrajina, ktorej armáda má na budúci rok plne prejsť k aliančným normám, môže aj túto skutočnosť využiť ako argument; predsa voči Fínsku a Švédsku nezaznela žiadna otázka ohľadom plného súladu ich armád s normami NATO.

Ukrajina sa podľa komentára v súčasnosti javí ako veľká bojaschopná sila. Záujem o jej prijatie do NATO prejavujú konkrétne malé krajiny s malými armádami, ktoré sa môžu spoliehať len na podporu a jadrový dáždnik USA. Teraz by mohli dostať ako priateľa krajinu s veľkou a vycvičenou armádou, ktorá má skúsenosť z boja so strategickým protivníkom, dodal Unian.

Pokiaľ ide o perspektívu vstupu Ukrajiny, stanovisko aliancie so rozšírením o Fínsko nezmenilo, upozorňuje server RBK-Ukrajina a pripomína vyjadrenie generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga o aliančnom konsenze, že skôr či neskôr sa Ukrajina k NATO pripojí.

Oslovení ukrajinskí experti sa však zhodujú, že Ukrajina nemôže počítať so vstupom do NATO, kým nezvíťazí vo vojne s Ruskom, alebo kým sa vojna neskončí, a to aj len „relatívnym víťazstvom“, teda bez oslobodenia všetkých okupovaných území, na ktoré by sa článok päť o kolektívnej obrane NATO prípadne nevzťahoval. Ale aj tak by Ukrajina získala záruky pred ďalšou ruskou inváziou. Každopádne prijatie Ukrajiny môže urýchliť potenciál ukrajinskej armády, ktorá sa stala jednou z najviac bojaschopných na svete a už dokázala, že je schopná čeliť ruskej agresii, myslí si portál.

„Aj tu je nutné zostať realistami: (prijatie do NATO) sa neodohrá automaticky a niektoré krajiny môžu tento proces blokovať v obave z priameho stretu s Ruskom. Preto už teraz je nevyhnutné pripravovať taktiku na prekonanie možných prekážok, vrátane zapojenia USA a ďalších vplyvných spojencov,“ uzavrel RBK-Ukrajina.