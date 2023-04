Západné zbrane či obnovený prápor Azov. Ukrajina sa pripravuje na jarnú protiofenzívu

S výkonnými západnými zbraňami, novosformovanými útočnými jednotkami a dokonca aj obnoveným práporom Azov je Ukrajina pripravená na kriticky dôležitú jarnú protiofenzívu, napísal americký list The New York Times (NYT). Prekonanie strát a udržanie motivácie vojnou unavených vojakov však bude podľa neho pre armádu, ktorá bráni svoju krajinu pred ruskou vojenskou agresiou, tvrdou skúškou.

V krutých, ale väčšinou statických bojoch Ukrajina v zime odrazila ruskú ofenzívu a teraz je rad na nej, aby prešla do útoku, píše americký denník, podľa ktorého sa všade objavujú náznaky, že by tento moment mohol nastať budúci mesiac. Na Ukrajinu prichádzajú nové západné zbrane, ako sú nemecké tanky Leopard 2 či americké odmínovacie vozidlá. Tisíce regrútov sa cvičia v novovytvorených jednotkách navrhnutých pre ofenzívy. Vojenské velenie drží elitných vojakov mimo najhorších bojov na východe, aby ich nasadilo do nadchádzajúceho ťaženia, píše denník.

Kanada už posiela prvé tanky Leopard 2 na pomoc Ukrajine v boji s ruskými okupantmi. Video: Kanadské ministerstvo obrany.

Po vyše roku vojny je Ukrajina zocelená bojom. „Sme pokrytí tromi centimetrami kameňov,“ povedal v nedávnom rozhovore jeden z bojovníkov Iľja Samojlenko, ktorý prežil ruské obliehanie mesta Mariupoľ a teraz využíva svoje skúsenosti na výcvik nových regrútov. Táto tvrdosť si však podľa NYT vyžiadala vysokú cenu – Ukrajina prišla o tisícky najskúsenejších bojovníkov. Krajina mala pred ruskou inváziou stálu armádu s asi 260 000 vojakmi, ktorá sa rýchlo rozrástla na približne milión ľudí v rôznych zložkách. Za posledný rok však bolo podľa západných odhadov zabitých alebo zranených 100 000 ukrajin­ských vojakov, pripomína americký denník.

A upozorňuje, že v jednom z najpozoruhod­nejších príkladov vojenskej obnovy ministerstvo vnútra znovu vytvára zdecimovaný pluk Azov, ktorého vojaci boli vlani buď zabití, zranení alebo zajatí pri obliehaní mesta Mariupoľ a v tamojších oceliarňach Azovstaľ. Ďalší bojovníci pluku zahynuli pri výbuchu v Rusmi ovládanom väzení pre zajatcov v Olenivke.

Príprava nových regrútov, ktorí nahradia mŕtvych, zranených a vyčerpaných vojakov, sa odohráva už niekoľko mesiacov. Desiatky tisíc vojakov prešli výcvikom v Európe i na Ukrajine, vrátane novovytvorených jednotiek útočnej gardy – do nich sa prihlásilo asi 35 000 Ukrajincov, píše denník. Morálka, oblasť, v ktorej mali ukrajinskí bojovníci po väčšinu vojny prevahu, sa však podľa neho stáva čoraz väčším problémom. Počas viacerých nedávnych rozhovorov vyjadrili vojaci na pozíciách pri Bachmute zdesenie nad rozsahom násilia a smrti.

Nová ukrajinská protiofenzíva bude skúškou schopnosti armády znovu vyzbrojiť a obnoviť prápory a zároveň si zachovať motiváciu a manévrovacie schopnosti, ktoré jej poskytli výhodu v troch predchádzajúcich protiútokoch, upozorňuje denník.

VIDEO: Ako strieľa a ničí HIMARS. Rusi majú z americkej zbrane strach

Pozrite si na videu US Marines, ako funguje americký salvový raketomet HIMARS.

Výzvy sú podľa neho skľučujúce. Ukrajinskí dôstojníci budú musieť zostaviť choreografiu útokov delostreleckých, pechotných a obrnených vozidiel, ktoré sa budú predierať ruskými zákopmi, tankovými nástrahami a mínovými poľami. Rusi na juhu budujú obranné pozície od chvíle, keď ich Ukrajinci v novembri vytlačili z časti Chersonskej oblasti. Ukrajincom môžu výrazne pomôcť podľa denníka sofistikované západné tanky s lepšou schopnosťou prežitia i palebnou silou.

Čítajte viac Ukrajinka z Charkova: S Ruskom nechceme mať spoločné ani Vianoce

Podľa vojenských analytikov by protiofenzíva, minimálne v počiatočnej fáze, mohla závisieť od prekonávania rozsiahlych mínových polí. Ukrajina sa pri tom bude spoliehať na neokúzľujúce, ale kľúčové odmínovacie stroje, ktoré má vo svojom arzenále zo sovietskej éry. Niektoré z nich získala tiež od ustupujúcich Rusov a teraz dostáva odmínovacie zariadenia zo Západu. Ruská armáda na druhej strane disponuje rozsiahlym arzenálom protitankových a protipechotných mín, z ktorých niektoré sú navrhnuté tak, aby komplikovali odmínovanie.

Podľa všetkého Ukrajina plánuje vraziť klin do Ruskom okupovaného územia pozdĺž južného pobrežia Čierneho a Azovského mora, alebo sa pokúsiť o zvrat v bojoch na Donbase – alebo oboje. V protiofenzíve pravdepodobne začne intenzívne delostrelecké bombardovanie pozdĺž úzkeho úseku frontu, po ktorom budú nasledovať odmínovacie tímy a tankové útoky. Očakáva sa, že Ukrajinci udrú na juhu. Útok od súčasnej frontovej línie k Rusko okupovanému Melitopoľu by rozdelil Moskvou držané územie na dve časti, prerušil by zásobovacie línie a ukrajinské delostrelectvo by bolo na dostrel ruských základní na Kryme, píše NYT.

Čítajte viac Kto sa pustí do útoku? Expert hodnotí plány Ukrajiny a Ruska

Ak zbrane a vycvičené jednotky budú včas na svojom mieste, Ukrajina je schopná spôsobiť ruskej armáde straty, ktoré by mohli mať ďalekosiahle geopolitické dôsledky, domnieva sa riaditeľka McCainovho inštitútu Evelyn Farkasová, podľa ktorej by Ukrajinci mohli Rusko vojensky oslabiť, čo by Moskve dalo menšie páky pri rokovaniach o ukončení vojny. Napriek tomu nie je úspech zďaleka istý. Spojenci sa zdržali s posielaním zbraní a vojaci sa museli uspokojiť s rýchlokurzmi útočnej taktiky, píše NYT. „Za krátky čas sa toho musia veľa naučiť,“ povedal analytik Rob Lee z ústavu Foreign Policy Research Institute a dodal: „Budú musieť ísť, kým dostanú všetko vybavenie.“

Podľa The New York Times bude kľúčové načasovanie. Úspech Ukrajiny v bojoch by svetu ukázal klesajúcu vojenskú silu Ruska, zmiernil obavy, že vojna uviazla v začarovanom kruhu, a pravdepodobne by povzbudil ukrajinských spojencov, aby Kyjev ďalej vyzbrojovali a financovali. Podpora Západu je zatiaľ pevná, ale nie je zaručená, myslí si denník.