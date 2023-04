Izraelská polícia vnikla do mešity Al-Aksá, najmenej sedem ľudí je zranených

Izraelská polícia v noci na stredu prenikla do mešity Al-Aksá na Chrámovej hore v Jeruzaleme, kde sa dostala do stretov s Palestínčanmi. Uviedla to agentúra Reuters, podľa ktorej zároveň radikáli odpálili niekoľko rakiet z Pásma Gazy na Izrael, na čo táto krajina reagovala leteckou odvetou.