Británia zháňa zvonárov. Nemá ich dosť na korunováciu kráľa Karola III.

V deň korunovácie britského kráľa Karola III., ktorá je na programe 6. mája, sa má rozoznieť všetkých 38 000 kostolných zvonov v Spojenom kráľovstve. Niektoré ale možno zostanú ticho pre nedostatok zvonárov, napísal denník The Guardian.

Od vlaňajšej jesene sa prihlásilo zhruba 1 700 ľudí, ktorí sa chcú pripojiť k existujúcim 30 000 zvonárom. Mnoho z nich teraz horúčkovito trénuje, aby boli pripravení na májovú korunováciu.

Ak sa však majú rozoznieť naozaj všetky kostolné zvony v Spojenom kráľovstve, treba ešte nabrať veľa ľudí a teraz už nezostáva dostatok času na to, aby boli vyškolení v priebehu jedného mesiaca. Problém by mohli čiastočne vyriešiť zvonári, ktorí budú prebiehať z jedného kostola do druhého.

„Možno budeme potrebovať, aby niektorí zvonári navštívili niekoľko kostolov počas jedného dňa. Dúfame, že zvony rozozvučíme v čo najväčšom počte farských kostolov, ako len to bude v ľudských silách,“ uviedla Vicki Chapmanová z Ústrednej rady cirkevných zvonov (CCCBR).

Čítajte viac Nepríde? Korunovácia Karola III. sa blíži, ako je to s účasťou jedného z najmocnejších mužov sveta?

Naučiť nového rekrúta zvoniť sólo trvá až 20 hodín a „oveľa dlhšie“ trvá pochytiť zvonenie v skupine, povedala Chapmanová. Skúsení zvonári sa však „zo všetkých síl“ snažia, aby to nováčikovia zvládli ešte pred korunovačným dňom 6. mája. „Nasledujúce štyri týždne budú veľa intenzívne,“ uviedla Chapmanová.

Zvonenie je „viac o technike ako o hrubej sile“, ale vyžaduje fyzickú vytrvalosť a duševnú obratnosť, povedala Chapmanová. Vekové rozpätie zvonárov je podľa nej od „od deviatich do deväťdesiatich rokov“.

V deň korunovácie niektorí zvonári rozoznejú zvony na 45 minút ale aj na viac ako tri hodiny, podľa Champanovej bude záležať na ich schopnostiach. Aj napriek nedostatku sa ale teraz sústredí skôr na vytrénovanie nováčikov ako na zháňanie ďalších dobrovoľníkov.

„Chceme povzbudiť našich nových rekrútov, aby zostali aj po korunovácii. Dúfame, že si nájdu novú komunitu a nový celoživotný záujem,“ uviedla.

Čítajte viac Nové poštové známky s portrétom Karola III. išli na dračku, po pár hodinách už boli niektoré nedostupné

Korunovačná bohoslužba vo Westminsterskom opátstve sa bude konať v sobotu 6. mája ráno, presný čas však zatiaľ nebol oznámený. Po skončení bohoslužby sa kráľ so svojou kráľovnou manželkou Camillou, vráti do Buckinghamského paláca v korunovačnom sprievode, ktorého súčasťou budú aj ďalší členovia kráľovskej rodiny.

V júni minulého roku sa po celom Anglicku rozozneli kostolné zvony pri príležitosti platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. a v septembri sa mnohé z nich znovu tlmene rozozneli v deň jej úmrtia.

Počty zvonárov v posledných rokoch klesajú, čo urýchlila pandémia covidu-19, keď lockdowny a sociálne rozostupy znemožnili skupinové aktivity a výučbu.