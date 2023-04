Zelenskyj vo Varšave sonduje podporu pre mierové rokovania, tvrdí poľský generál

Vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou sa dostal do „strategickej slepej uličky“, kde ani jedna strana nemá na bojisku prevahu, takže koniec tejto vojny je v nedohľadne, upozornil bývalý veliteľ poľských pozemných síl a niekdajší námestník ministra obrany generál Waldemar Skrzypczak.

„Neexistuje žiadna šanca na vojenské ukončenie vojny. Ani jedna strana nemá výhodu, je tu strategická slepá ulička,“ povedal generál v rozhovore pre denník Rzeczpospolita. Rusko podľa neho nemá silu spustiť ďalšiu rozsiahlu ofenzívu na dobytie Donbasu. Ruská armáda v tomto smere prechádza na strategickú obranu na severe a juhu Ukrajiny.

Ukrajina sa zasa chystá na protiofenzívu, no ešte na ňu nie je pripravená. „Ukrajinci nemajú vojenský potenciál, ktorý by im umožnil získať späť dvadsať percent ich územia vrátane Krymu,“ povedal poľský generál. Podľa neho je na vytlačenie Ruska z ukrajinského územia potrebné vytvoriť si prevahu 4:1, ale Ukrajina si „takú prevahu nikdy nevytvorí“. Nátlak na Ukrajinu, aby v súčasnosti začala protiofenzívu, je preto „neoprávnený“, nazdáva sa poľský generál.

Patová situácia na bojisku znamená, že je čas pre politikov, hovorí Skrzypczak. Návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Poľsku spája generál s prvou fázou príprav na mierové rokovania.

„Zdá sa, že sa blíži čas, keď túto vojnu bude treba nejakým spôsobom ukončiť, určite politicky, pretože vojenské finále tejto vojny zaručene nebude tak skoro, ako niektorí dúfajú. Zdá sa mi, že cesta do Varšavy je prvou zo série ciest Zelenského, ktorý postaví koalíciu na jeho podporu v prípade akýchkoľvek rozhovorov s jeho účasťou o budúcnosti Ukrajiny,“ uvažuje generál.

„Z pohľadu Zelenského je dôležité, že nejde o tajnú cestu v nočnom vlaku do Varšavy, ale o oficiálnu návštevu prezidenta Ukrajiny u prezidenta Poľskej republiky. A verím, že toto je prvá zo série návštev. Zelenskyj musí okolo seba začať budovať atmosféru politickej podpory. Má vojenskú podporu, ale teraz, keď sa blíži koniec vojny, podľa mňa potrebuje politickú podporu,“ tvrdí Skrzypczak.

Podľa jeho názoru sa v blízkej budúcnosti uskutočnia pokusy nájsť kompromis medzi požiadavkami Zelenského a tým, čo očakáva ruský prezident Vladimir Putin. „Je potrebné vytvoriť koalíciu, front podpory pre Ukrajinu, aby mala Ukrajina silný hlas v budúcich rokovaniach,“ zdôraznil Skrzypczak.

Poľský generál pripúšťa, že ukrajinský prezident má vnútropoliticky zúžený priestor pre rokovania s Moskvou, preto potrebuje podporu Západu. „Ak by Zelenskyj súhlasil s nejakými ústupkami, bol by to koniec Zelenského. A teraz o to hrá,“ naznačil.