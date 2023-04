Zelenskyj sa vo Varšave na zrne nepošmykol, poľský minister áno

Poľsko je jedným najaktívnejších podporovateľov Ukrajiny v jej vzdore proti ruskej agresii. Jeho územím prúdi do bojujúcej krajiny zahraničná pomoc vrátane výzbroje a munície. Samotná Varšava už Kyjevu poskytla tristo tankov a štyri stíhačky, štyri ďalšie migy zo štrnástich sľúbených sú v procese odovzdávania.

Väčšina Poliakov s touto pomocou, ako aj s prichýlením milióna ukrajinských utečencov súhlasí. Až 82 percent Poliakov si podľa prieskumu agentúry Ipsos myslí, že NATO a krajiny EÚ by mali pevne stáť za Kyjevom až do jeho víťazstva. V tomto smere príchod ukrajinského prezidenta i jeho účasť na večernom masovom mítingu pred varšavským Kráľovským zámkom vládnucej strane Právo a spravodlivosť pol roka pred parlamentnými voľbami dobre padli.

Zelenského návšteva však vzhľadom na volebné kalkulácie má aj odvrátenú stranu. Populárny hosť prišiel v čase rastúceho hnevu na poľskom vidieku, kde sa farmári búria proti nekontrolovanému dovozu ukrajinského obilia, ktorý stlačil ceny v Poľsku i okolitých krajinách.

„Počas rozhovorov s prezidentom Zelenským budeme určite diskutovať o ukrajinskom obilí a rôznych poľnohospodárskych produktoch, pretože nechceme, aby akýkoľvek obchod s Ukrajinou destabilizoval náš trh,“ sľúbil pred príchodom hosťa poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Morawiecki, ktorý bol v Kyjeve od vypuknutia vojny už štyri razy a podobne ako prezident Andrzej Duda so Zelenským rokoval aj počas tranzitov ukrajinského prezidenta cez Poľsko na jeho pracovných cestách do USA a západnej Európy, robil všetko preto, aby protesty farmárov nepokazili výsledný dojem z terajšej návštevy. Snažil sa upriamiť pozornosť verejnosti predovšetkým na obete, ktoré Ukrajina prináša vo vojne s Ruskom. „Prvýkrát niekto iný zomiera za našu slobodu. Aj to stojí za to oceniť, všimnúť si a vziať do úvahy,“ citoval poľského premiéra portál TVN24.

Farmárov však zaujímajú predovšetkým ich straty. Vopred varovali, že môžu pouličným protestmi Zelenského návštevu zmariť. „Varšava by si to mala premyslieť,“ citoval portál Interia Marcina Sobczuka, predáka združenia Oszukana wieś (Podvedená dedina).

Združenie vyčítalo ministerstvu pôdohospodárstva, že nesplnilo žiadny zo sľubov, ktoré mali obmedziť dovoz poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny. „Mysleli sme si, že minister nás berie vážne. Ukázalo sa, že je to inak. Na hraniciach dovoz ukrajinského obilia pokračuje rovnako ako doteraz, dokonca ešte rýchlejšie. A veľká časť sa vôbec nekontroluje,“ sťažoval sa Sobczuk.

Podstatná časť zrnovín, ktoré mali podľa pôvodných plánov smerovať ďalej do rozvojového sveta, v skutočnosti zostáva v prvej susednej krajine. Dovoz ukrajinského obilia v Poľsku vlani vzrástol takmer dvadsaťpäťnásobne, z necelých stotisíc ton v predchádzajúcich rokoch na 2,45 milióna ton. Minister poľnohospodárstva Henryk Kowalczyk s farmármi minulý týždeň rokoval, a hoci doňho najskôr hádzali vajcia, napokon s nimi uzavrel dohodu. Jej súčasťou bolo, že EÚ prehodnotí svoje vlaňajšie opatrenie, ktorým zrušila všetky clá a kvóty na ukrajinský vývoz obilia, čo malo uľahčila jeho tranzit do tretích krajín. Premiér Morawiecki o to Európsku komisiu požiadal listom, ktorý podpísali aj predsedovia vlád ďalších štyroch krajín susediacich s Ukrajinou vrátane Slovenska.

Európska komisia však tesne pred Zelenského návštevou Poľska zverejnila návrh predĺženia bezcolného a bezkvótového dovozu obilnín z Ukrajiny na ďalší rok, až do júna 2024. Aby „tlakový hrniec“ farmárskeho hnevu nevybuchol, poľská vláda vypustila časť pary obetovaním ministra.

„Keďže je úplne jasné, že základnú požiadavku farmárov Európska komisia nesplní, odstúpil som z funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,“ oznámil Kowalczyk podľa TVN24. Spor s farmármi o ukrajinské obilie tak bude nový minister riešiť, až keď bude Zelenskyj z ostro sledovanej návštevy doma.