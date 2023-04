Súdna reality šou: čo najhoršie spáchal Trump? A je nad zákonom?

Prokuratúra tvrdí, že platbami pre troch ľudí, medzi nimi pre pornoherečku Stormy Daniels a modelku Karen McDougalovú, porušil štátne a federálne pravidlá o financovaní volebnej kampane. Transakcie potom zamaskoval ako právne výdaje. Trump chcel spomenuté ženy umlčať, aby pred voľbami v roku 2016 neprezradili, že s nimi mal pomer. Republikán je prvým exprezidentom USA, ktorého obžalovali. Trump vyhlasuje, že je nevinný, celý prípad je honom na čarodejnice a USA sú vraj na ceste do pekla.

Tammy Vigilová, odborníčka na politickú komunikáciu, Bostonská univerzita

Je to historická udalosť, ale mnohé médiá tento aspekt preháňajú. Ako prvý bývalý prezident, ktorý čelí žalobe, Trump píše históriu. Pochybné správanie sa však s ním spája desaťročia. No práve jeho tendencia porušovať pravidlá je pre niektorých voličov príťažlivá. To, čo sa deje, je príkladom, ako Trump obvykle ignoruje zásady právneho štátu. Spravodajské kanály sa zamerali na historickú povahu zatknutia bývalého prezidenta. Vyvoláva to však dojem, že by k nemu nemalo dôjsť alebo že jeho platnosť je otázna. Existujú dôkazy, že Trump porušil zákon, takže by sa s ním malo zaobchádzať ako s každým iným v podobnej situácii.

Nie je na tom nič historické ani nezvyčajné. Médiá by lepšie poslúžili verejnosti, keby zdôraznili skutočnosť, že zatknutie potvrdzuje, že nikto nestojí nad zákonom. Americký prezident by sa mal zodpovedať za svoje činy. A Trump až doteraz nečelil následkom za to, čo robil. Jeho zatknutie je príkladom toho, ako USA presadzujú svoje ideály.

Čítajte viac Podporil vzburu proti Amerike. Aj keď Trump skončí, trumpizmus prežije

Timothy Lynch, profesor politológie, Melbournská univerzita

Pýtam sa, či je to všetko, čo na Trumpa majú. Obvinenie z obchodných prechmatov? Je to muž, o ktorom CNN tvrdí, že bol fašistickým povstalcom. A jediné, čo proti Trumpovi môžu použiť, je úplatok pre pornohviezdu? A stalo sa to ešte predtým, ako ho zvolili za prezidenta. Všetci jeho predchodcovia od Billa Clintona cez Georgea Busha až po Baracka Obamu boli spoluvinníkmi v nezákonných vojnách. Ale právny štát hovorí, že Trump musí čeliť spravodlivosti? Uvidíte, ako táto kampaň rozžeraví jeho voličskú základňu. V prípade Watergate Richard Nixon oveľa výraznejšie porušil zásady právneho štátu, ale dostal úplnú milosť. Bill Clinton klamal o sexe, ako to zrejme urobil Trump v prípade Stormy Daniels, a demokrati pri impeachmente hlasovali takmer jednomyseľne tak, aby ho ospravedlnili.

Trumpa už chceli dvakrát dostať. Demokratom však ani raz impeachment nevyšiel. Tento posledný pokus je najslabší a určite prehĺbi polarizáciu americkej politiky.

Steven Greene, profesor politológie, Severokarolínska štátna univerzita

Úprimne povedané, odkedy Donald Trump ohlásil svoju prvú prezidentskú kampaň v roku 2015, zažili sme v jeho podaní sériu historických a neskutočných momentov. Po odchode z Bieleho domu sa to žiadnym spôsobom nezmenilo. Pravdou je, že mnoho bývalých amerických politikov skončilo vo väzení. No Trumpov prípad je naozaj zásadným spôsobom iný. Je to bývalý prezident. Zároveň je politickou osobnosťou, ktorá v súčasnosti asi najviac prispela k polarizácii USA. Okrem toho Trump ešte aktívne kandiduje, aby získal späť prezidentské kreslo. Tohto človeka obvinili zo zločinu a stíhajú ho.

Otvorenou otázkou zostáva, či by mali bývalého šéfa Bieleho domu stíhať vzhľadom na spomenutý súbor faktorov. Nie je ani jasné, aké silné sú dôkazy proti Trumpovi. A je obrovskou neznámou, ako to všetko z politického a právneho hľadiska dopadne. Ale nepochybne je to veľmi, veľmi veľká vec.

Čítajte viac Autorka knihy o Trumpovi: Exprezident zase prehral. Zostali mu už len extrémisti?

Lori Coxová-Hanová, odborníčka na prezidentský systém v USA, Chapmanova univerzita

Mnoho amerických politikov čelilo žalobám a skončilo vo väzení. Ale nikdy to nehrozilo prezidentovi. Šéf Bieleho domu riadi výkonnú zložky vlády, ktorá má presadzovať zákon podľa ústavy USA. Ak exprezident čelí žalobe, je to historický moment. Gerald Ford omilostil Richarda Nixona za jeho úlohu v afére Watergate. Bývalý prezident sa tak vyhol žalobe a asi aj súdnemu procesu. Bill Clinton sa vzdal licencie na výkon práva. Bola to súčasť dohody, aby ho trestne nestíhali. Takže, aj keď samotné obvinenie nemusí mať charakter násilného trestného činu alebo niečoho v zmysle vlastizrady, je stále dôležité, že sme videli, že bývalého prezidenta predviedli pred štátny súd.

Pre Trumpa to môže byť prvý z niekoľkých právnych problémov. Môže čeliť potenciálnym obvineniam v štáte Georgia za snahu zmeniť výsledky volieb v roku 2020, ako aj federálnemu stíhaniu zo strany špeciálneho prokurátora, ktoré sa týka tajných dokumentov, ktoré našli v Trumpovom floridskom sídle Mar-a-Lago. A ešte je tu útok na Kongres zo 6. januára 2021. Uvidíme, ako súčasná obžaloba a prípadné budúce obvinenia ovplyvnia Trumpove šance na zisk republikánskej nominácie v roku 2024. Ale napriek tomu, čo hovoria jeho priaznivci, boj na súdoch a ďalšie občianske žaloby, pravdepodobne nebudú súčasťou skvelej stratégie, ktorá povedie k tomu, že sa vráti do Bieleho domu.