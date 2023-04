Clinton: Ľutujem, že som presviedčal Ukrajinu, aby sa vzdala jadrových zbraní

Bývalý americký prezident Bill Clinton v rozhovore s írskou televíziou RTÉ vyjadril ľútosť nad tým, že Ukrajinu po rozpade Sovietskeho zväzu presviedčal, aby sa vzdala jadrových zbraní. Zároveň naznačil, že by sa Rusko na Ukrajinu neodvážilo zaútočiť, ak by jadrové zbrane mala.

Clinton sa v rozhovore venoval svojej úlohe v severoírskom mierovom procese a vyjadril sa k aktuálnemu geopolitickému vývoju. „Cítim osobný podiel, pretože som ich (Ukrajinu) prinútil k tomu, aby súhlasili s tým, že sa vzdajú svojich jadrových zbraní. Nikto z nich neverí, že by Rusko uskutočnilo tento kúsok, keby Ukrajina stále mala svoje zbrane,“ povedal.

Od ruskej vojny proti Ukrajine, Moskva pravidelne vyťahuje jadrovú kartu. Odborníci tvrdia, že cieľom Kremľa je zastrašiť Západ, aby vojensky nepomáhal Kyjevu. "Máme všetky scenáre, ktoré by mohol ruský prezident Vladimir Putin použiť,“ povedal nedávno pre televíziu CBNN vysokopostavený predstaviteľ americkej armády, ktorý chcel zostať v anonymite. USA sa pri stratégii atómového odstrašenia opierajú o takzvanú jadrovú triádu. Tvoria ju strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si jadrovú triádu na videu US Department of Defense.

V januári 1994 podpísal Clinton s vtedajšími prezidentmi Ruska Borisom Jeľcinom a Ukrajiny Leonidom Kravčukom trojstrannú dohodu o likvidácii arzenálu strategických jadrových zbraní, ktoré zostali na ukrajinskom území po rozpade Sovietskeho zväzu. Spojené štáty sa neskôr v tom istom roku tiež podieľali na súvisiacej dohode zvanej budapeštianske memorandum, ktorá zahŕňala ruské záväzky rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny. Rusko tieto záväzky porušilo už v roku 2014, keď anektovalo ukrajinský polostrov Krym, a následne inváziou na Ukrajinu z vlaňajšieho februára.

„Vedel som, že prezident (Vladimir) Putin nepodporoval dohodu prezidenta Jeľcina, že nikdy nebude zasahovať do územných hraníc Ukrajiny – dohodu, ktorú uzavrel, pretože chcel, aby sa Ukrajina vzdala svojich jadrových zbraní,“ poznamenal Clinton. „Báli sa ich vzdať, pretože si mysleli, že je to jediná vec, ktorá ich chráni pred expanzívnym Ruskom,“ povedal exprezident o názore ukrajinskej strany.

„Keď sa mu to hodilo, prezident Putin ju porušil a najprv zabral Krym. A mne je to hrozne ľúto, pretože Ukrajina je veľmi dôležitá krajina,“ dodal s tým, že čo urobil Putin, je zlé, a Európa a USA by Ukrajinu mali naďalej podporovať. „Možno príde čas, keď ukrajinská vláda dospeje k názoru, že si vie predstaviť mierovú dohodu, s ktorou by dokázali žiť, ale nemyslím si, že by sme ich mali opustiť,“ dodal.