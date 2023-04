V Taliansku sa narodilo najmenej detí za 162 rokov, počet klesol 14. rok po sebe

V Taliansku sa vlani narodilo menej ako 400 000 detí, čo je nové historické minimum. Oznámil to v piatok taliansky štatistický úrad ISTAT v správe, podľa ktorej počet obyvateľov krajiny naďalej klesá, informuje agentúra Reuters.

Nízky počet narodených detí považujú v Taliansku za národnú núdzovú situáciu. Vyriešenie tohto problému patrilo medzi hlavné sľuby premiérky Giorgie Meloniovej pred minuloročnými voľbami, po ktorých sa stala prvou predsedníčkou talianskej vlády.

Taliansko v roku 2022 zaznamenalo viac než 12 úmrtí na každých sedem pôrodov a počet obyvateľov krajiny sa znížil o 179 000 na 58,85 milióna, vyplýva z výročnej demografickej správy ISTAT-u.

Pokles 14 rokov po sebe

Úbytok obyvateľstva sa v porovnaní s rokmi 2021 a 2020, výrazne ovplyvnenými pandémiou covidu, mierne spomalil.

Vlani sa v Taliansku narodilo 392 600 detí, čo je menej ako 400 249 pôrodov z predošlého roka. Počet narodených detí klesal 14. rok po sebe a bol najnižší od zjednotenia krajiny v roku 1861.

Čítajte viac Krajina starne a vymiera. Slovensko čelí veľkému problému, reformu nemocníc potrebujeme

„Významným faktorom je pokles a starnutie ženskej populácie vo vekovej skupine 15 – 49 rokov,“ uviedol štatistický úrad.

Migrácia kompenzuje

Klesajúci trend populácie čiastočne vykompenzovala čistá migrácia, keď počet prisťahovalcov v roku 2022 prekročil o 229 000 počet vysťahovalcov. Cudzí štátni príslušníci tvorili 8,6 percenta obyvateľstva Talianska (5,05 milióna).

ISTAT v septembri zverejnil predpoveď, podľa ktorej by obyvateľstvo Talianska mohlo do roku 2050 klesnúť na 54,2 milióna a do roku 2070 na 47,7 milióna.

Čítajte viac Starneme a stávame sa nepohyblivými. Kto sa o nás postará?

V novej správe úrad uvádza, že štvrtina ľudí v krajine má vyše 65 rokov, pričom počet obyvateľov vo veku 100 a viac rokov sa za posledné dve desaťročia strojnásobil na 22 000.

Očakávaná dĺžka života pri narodení bola vlani 82,6 roka – u mužov 80,5 roka a u žien takmer 85 rokov.