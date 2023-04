ONLINE: Litva chce otvoriť Ukrajine cestu do NATO už v júli. Ruské útoky podľa ISW slabnú

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 409. deň

9:57 Pri ruskom raketovom útoku na obytnú budovu v meste Záporožie v nedeľu ráno zahynul 50-ročný muž a jeho 11-ročná dcéra. TASR informuje podľa agentúry Reuters.

Dve rakety zničili jednu budovu a poškodili desiatky ďalších. Z trosiek sa podarilo zachrániť 46-ročnú ženu, manželku a matku obetí, informovala ukrajinská štátna pohotovostná služba.

„Prekliati ruskí teroristi opäť zaútočili na Záporožie a prišli sme o ľudské životy,“ napísal tajomník mestskej rady Anatolij Kurtev na sociálnej sieti Telegram.

9:13 Na Ukrajine podľa Kyjeva za uplynulý deň padlo ďalších 470 ruských vojakov. Počet obetí na životoch v radoch ruských ozbrojených síl od začiatku vojny vzrástol na 178 150, uviedol v nedeľu na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Moskva podľa Kyjeva za uplynulých 24 hodín prišla aj o štyri obrnené bojové vozidlá pechoty a trinásť delostreleckých systémov. Od začiatku invázie na Ukrajinu ruská armáda stratila 7 024 obrnených bojových vozidiel pechoty a 2 740 delostre­leckých systémov.

7:31 Ofenzíva ruských jednotiek na celej frontovej línii na Ukrajine slabne, uvádza najnovšia správa analytikov z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). ISW sa odvoláva okrem iného na vyjadrenie jedného z predstaviteľov pozemných síl ukrajinskej armády Ivana Tymočka, podľa ktorého sa intenzita ruského ostreľovania v Bachmute a vo viacerých ďalších sektoroch frontu výrazne znížila.

Útok na Avdijivku, ktorú si Rusko vybralo za nový cieľ po Bachmute, sa podľa ISW „zadrhol“. Ruská armáda sa tiež neúspešne snaží dostať pod kontrolu Marjinku, hoci mesto je prakticky zničené.

Súčasné ruské útoky sú podľa Tymočka podnikané s cieľom odkloniť a rozptýliť ukrajinské jednotky v očakávaní ukrajinskej protiofenzívy.

Kým ruskí vojenskí blogeri a propagandisti predtým diskutovali o útočných schopnostiach Ruska, teraz sa ich pozornosť sústredí na posúdenie potenciálu Ukrajiny získať späť územie, píše ISW.

Bývalý minister bezpečnosti samozvanej Doneckej ľudovej republiky Alexander Chodakovskij podľa ISW uviedol, že ruské velenie sa rozhodlo zastaviť každodennú distribúciu munície v tých sektoroch frontu, kde sa aktívne útočné akcie takmer úplne zastavili.

7:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že svoju krajinu vidí na ceste smerom k členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO) napriek pokračujúcej ruskej vojenskej agresii, ktorá trvá už viac než 13 mesiacov, informuje agentúra DPA.

Tento týždeň priniesol Kyjevu dobrý „posun smerom k NATO“ s novou vojenskou pomocou zo strany Západu i ďalšími prejavmi medzinárodnej podpory, zdôraznil Zelenskyj v pravidelnom videoposolstve z Kyjeva.

Ukrajinský prezident to uviedol v súvislosti s rezolúciou, ktorú vo štvrtok jednomyseľne schválil litovský parlament. Litva sa podľa nej bude snažiť o to, aby krajina už na najbližšom, júlovom summite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse dostala pozvánku na vstup do NATO. Zelenskyj v prejave zároveň tejto pobaltskej krajine poďakoval.

Úsilie Ukrajiny o členstvo v NATO je často spomínané Kremľom ako jeden z dôvodov ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila vlani koncom februára, pripomína DPA.

Zelenskyj vo svojom najnovšom videoposolstve apeloval na podporu zo strany krajín, ktoré sa ešte stále jasne nedištancovali od Ruska. Ukrajinci podľa neho bojujú za univerzálne hodnoty, ktoré sú blízke všetkým národom, podotkol.

„Každý si cení bezpečnosť a ochranu pred terorom,“ podotkol ukrajinský prezident. Rusko je naopak za „koncentračné tábory, deportácie detí, znásilňovnaie žien a vypaľovanie miest,“ dodal podľa DPA Zelenskyj.