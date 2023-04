Ukrajina musela pre únik tajných dokumentov v USA zmeniť vojnové plány

Ukrajina bola pre rozsiahly únik amerických vojenských dokumentov z posledných týždňov nútená zmeniť svoje vojnové plány. Uviedla to stanica CNN s odvolaním sa na zdroj v administratíve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Utajované dokumenty prevažne o vojenských operáciách na Ukrajine sa objavili minulý týždeň na sociálnych sieťach. Podľa Kyjeva obsahujú vymyslené údaje a podľa vojenských analytikov mohli byť upravené na dezinformačné účely. Niektoré časti dokumentov sa však podľa odborníkov zdajú byť autentické. Americké ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že posudzuje dosah, ktorý by mohol mať únik tajných amerických vojenských dokumentov na bezpečnosť Spojených štátov a na spojencov a partnerov USA.

Uniknuté dokumenty podľa CNN odhaľujú kľúčové slabiny Ukrajiny spojené s výzbrojou a protivzdušnou obranou, ale tiež veľkosť a pripravenosť práporov v kritickej fáze vojny, keď sa ukrajinské sily pripravujú na začatie protiofenzívy proti Rusom. Únik tiež nastal v čase, keď USA a Ukrajina nadviazali dôvernejšie vzťahy ohľadom zdieľania spravodajských informácií, pripomína CNN.

Ukrajinskí predstavitelia na začiatku vojny váhali so zdieľaním svojich bojových plánov so Spojenými štátmi, pretože sa obávali úniku informácií. Mali tiež obavy, že zdieľanie informácií by mohlo poukázať na ich slabiny a odradiť Američanov od ďalšej pomoci, a preto ich starostlivo strážili. Výmena spravodajských informácií medzi Kyjevom a Washingtonom sa vlani na jeseň značne uvoľnila a obe krajiny úzko spolupracovali na variantoch ukrajinskej ofenzívy.

Odhalenie utajovaných dokumentov Pentagónu poskytlo vzácny pohľad na to, ako USA špehujú spojencov aj nepriateľov. Niektoré z dokumentov, ktoré sú podľa amerických predstaviteľov autentické, odhaľujú rozsah amerického odpočúvania kľúčových spojencov – okrem Ukrajiny tiež Izraela či Južnej Kórey. Iné dokumenty odhaľujú mieru, do akej sa Spojeným štátom podarilo preniknúť do štruktúr ruského ministerstva obrany a ruskej žoldnierskej Vagnerovej spoločnosti.