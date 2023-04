Ukrajinskí piloti nachádzajú smrť v pasciach Rusov. Potrebujeme F-16, znie z Kyjeva

Ruskí piloti pripravujú sofistikované smrtiace pasce, do ktorých lákajú naše lietadlá, povedal jeden z popredných pilotov Kyjeva Vadym Vorošylov pre The Telegraph.

Major Vorošylov britskému denníku porozprával, že každý deň je čoraz ťažšie udržať Rusov na uzde pomocou zastaraných sovietskych lietadiel. Kyjev podľa jeho slov potrebuje, aby západné štáty poslali Ukrajine stíhačky F-16 čo najskôr.

„Rusi neustále menia taktiku. Vytvárajú pasce. Pošlú lietadlo samé, čím oklamú ukrajinského pilota, aby si myslel, že je len jedno. Potom sa po oboch stranách objavia ďalšie dva alebo tri stroje. Ukrajinské lietadlo fakticky nemá šancu uniknúť," povedal stíhací pilot.

Pozrite si stíhačky F-16 na videu US Air Force.

Keďže ukrajinskí piloti lietajú na strojoch MiG-29 zo sovietskej éry, zdôraznil, že nemôžu robiť nič viac, než len „držať bojisko“. Zničiť Rusov, ktorí lietajú na moderných stíhačkách Suchoj Su-35 a bombardéroch Su-34, je ťažké. Zomierajú tak najskúsenejší piloti, ktorí by mohli lietať v západných lietadlách F-16.

Major Vorošylov je vo vlasti známa osobnosť, keď za jeden deň dokázal zostreliť päť iránskych dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu udelil najvyššie vyznamenanie. Pred časom uviedol, že na západnej stíhačke sa dokáže naučiť lietať do troch mesiacov. Podobne krátky čas by podľa jeho slov potrebovali aj technici, aby sa naučili opravovať západné stíhačky.

Pozrite si video Ozbrojených síl SR. Ministerstvo obrany informovalo, že prvé štyri stíhačky MiG-29 sú už na Ukrajine.

Aby Ukrajinci zasiahli ruské lietadlá, musia sa k nim tesne priblížiť a lietať v nízkej výške, čo ich robí zraniteľnejšími. Ruskí piloti však môžu útočiť zo vzdialenosti 200 kilometrov od kontaktnej línie.

„Získať F-16 nám pomôže prežiť a udržať viac ľudí nažive,“ povedal plukovník Volodymyr Lohachov. „S F-16 môžeme kontrolovať vzdušný priestor rovnako ako more a zem, aby sme ochránili pechotu. Potrebujeme modernejšie lietadlá, aby sme boli lepší ako nepriateľ,“ dodal.

Ukrajina dostane americký systém protiraketovej obrany Patriot. Oznámil to prezident USA Joe Biden počas návštevy ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského vo Washingtone. Pozrite si Patrioty na videu US Army.

Ukrajinci dúfajú, že im západné lietadlá pomôžu vyrovnať aj nepomer v počte strojov. Vo februári stanica BBC uviedla, že Ukrajinci majú k dispozícii 120 operačných bojových lietadiel. Ukrajinci odhadujú, že Rusi majú na svojich 40 leteckých základniach vyše 700 lietadiel a helikoptér, pripomenul idnes.cz.

Denník The Guardian pred časom pripomenul, že Poľsko a Slovensko sa rozhodli poskytnúť Ukrajine stíhačky sovietskej výroby, avšak žiadna západná krajina zatiaľ nesúhlasila s dodaním moderných lietadiel. Dôvodom sú obavy z rizika eskalácie konfliktu a toho, že ukrajinské sily by nadobudli kapacity na to, aby mohli zasahovať ciele hlboko na ruskom území. Ako ďalší argument uvádzajú dlhé časové obdobie nutné na výcvik pilotov a pozemných posádok. Dodávky tejto techniky v krátkodobom horizonte sú preto považované za nepraktické.