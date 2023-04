Biden plánuje na budúci rok opäť kandidovať na prezidenta Spojených štátov

V primárkach Demokratickej strany by šéf Bieleho domu teraz čelil Robertovi Kennedymu, synovcovi bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho, a spisovateľke Marianne Williamsonovej. V samotnej prezidentskej voľbe by sa potom mohol Biden opäť stretnúť s teraz trestne stíhaným Donaldom Trumpom, ktorý sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany.

„Mám v pláne kandidovať… Nie sme ale ešte pripravení to oznámiť,“ uviedol Biden v rozhovore so stanicou NBC. Už skôr prezident povedal, že by sa v prípade kandidatúry o funkciu znovu uchádzal v tandeme s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, pripomenula agentúra Reuters.

Kandidáti na amerického prezidenta či prezidentku musia pred samotnou voľbou, ktorá je naplánovaná na začiatok novembra 2024, súperiť o priazeň svojich spolustraníkov v primárnych voľbách. Demokrati však v prieskumoch verejnej mienky dávajú najavo, že si neželajú, aby teraz 80-ročný Biden kandidoval znova.

Vo februári povedalo výskumníkom agentúry Reuters a sociologického centra NORC len 37 percent demokratov, že si želajú, aby sa súčasný prezident znovu uchádzal o kreslo v Bielom dome. To je o 15 percentuálnych bodov menej ako vlani v októbri, a tento prepad je viditeľný u mladších aj starších členov Demokratickej strany.

Ani jeden z ostatných súčasných demokratických kandidátov však podľa serveru Politico a prieskumov združených na analytickom webe FiveThirtyEight nemá príliš veľké šance Bidena v primárkach poraziť. Ak teda Biden naozaj kandidovať bude a demokrati ho napriek pochybnostiam zvolia za svojho kandidáta, mohol by opäť čeliť republikánskemu exprezidentovi Trumpovi, ale tiež napríklad súčasnému floridskému guvernérovi Ronovi DeSantisovi. Ten zatiaľ kandidatúru oficiálne neoznámil, predpokladá sa ale, že sa o prezidentský úrad uchádzať bude.