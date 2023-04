Informoval o cintoríne padlých žoldnierov, teraz ušiel z Ruska

V Krasnodare je Votanovskij známy nie pouličnými protestmi, ale dokumentovaním vojenských hrobov. Pre širšiu verejnosť objavil dnes už známy cintorín v malej dedine Bakinskaja v Krasnodarskom kraji, ktorý sa stal cintorínom vagnerovcov.

Práve tu žoldnierska skupina známa brutálnym správaním svojich členov pochováva mnoho svojich mŕtvych z Ukrajiny – mužov, ktorí buď nemajú žiadnych príbuzných, alebo si ich telá nikto nevyzdvihol. Pôvodne malý dedinský cintorín sa rozrástol na obrovský areál s niekoľkými novými sektormi.

Vo štvrtok navštívil tento cintorín šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, ktorý vyhlásil, že z neho plánuje urobiť pamätník „pre budúce generácie“. Pripustil, že sa cintorín rozšíril, a dodal, že „taký je život“.

Votanovskij začal v máji 2022 cestovať po Krasnodarskom kraji a navštívil všetky tamojšie cintoríny s cieľom zistiť počty padlých počas vojny, ktorú Moskva na Ukrajine začala koncom vlaňajšieho februára. Starostlivo zaznamenával mená a podrobnosti o všetkých nájdených hroboch a padlých identifikoval vďaka rozhovorom s ľuďmi, podľa vencov či fotografií na hroboch.

„Potreboval som ľuďom dokázať, že došlo ku katastrofe, že ľudia zomierajú tu, blízko nich,“ rozpráva Votanovskij. „Potreboval som ľuďom ukázať, že vojna sa dotkne všetkých a všetkého.“

Keď začiatkom mesiaca utiekol z Ruska, obsahovala jeho databáza viac ako 1 300 mien. Ide pritom o mŕtvych iba z Krasnodarské­ho kraja.

Vlani v decembri sa aktivista vydal do Bakinskej, aby vyfotografoval hroby radových vojakov. Pracovníci cintorína mu však povedali, že pochovávajú bojovníkov Vagnerovej spoločnosti zabitých v boji.

„Keď sme tam boli, bolo tam už 48 hrobov vagnerovcov. Keď sme tam prišli o pár dní neskôr, bolo tam 95 hrobov. Potom 164 a o niečo neskôr asi 270,“ hovorí s tým, že sa na miesto stále vracal, aby počty a mená padlých zdokumentoval.

„Bolo jasné, že to boli trestanci a žoldnieri,“ hovorí. „Boli naverbovaní z väzníc. Novinári sa pozreli na mená a zistili, za čo išli do väzenia. “

Neboli to však len padlí vagnerovci z cintorína v Bakinskej, čo Votanovskij dokumentoval. Pokračoval v pátraní po všetkých mŕtvych vojakoch na všetkých cintorínoch v Krasnodarskom kraji. A to, čo zistil, ho šokovalo.

„Faktom je, že od decembra 2022 sa straty na ruských bojiskách niekoľkonásobne zvýšili,“ hovorí Votanovskij a ukazuje štatistické údaje, ktoré zhromaždil v Krasnodarskom kraji. „Počet mŕtvych jednoducho prudko vzrástol. A v poslednom čase sú na cintorínoch samí mobilizovaní vojaci a chlapi z Vagnerovej skupiny. Profesionálnych vojakov bolo veľmi málo,“ dodáva.

Viaceré západné spravodajské služby tvrdia, že ruskej armáde dochádzajú ľudia. Vlani prezident Vladimir Putin vyhlásil v Rusku „čiastočnú mobilizáciu“, pri ktorej boli desaťtisíce mužov povolaných do zbrane a poslaných na front na Ukrajine.

Posledný oficiálny počet mŕtvych poskytla ruská armáda v septembri 2022, keď minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že na Ukrajine zahynulo 5 937 vojakov. Odhady celkových strát sa líšia, no väčšina amerických a európskych zdrojov odhaduje, že počet ruských obetí výrazne prekročil 60 000.

Votanovskij začal dostávať vyhrážky už pred mnohými mesiacmi. „Akonáhle som zverejnil svoj prvý príspevok o hroboch, začali mi chodiť vyhrážky. Bolo ich veľa. V januári mi niekto zavolal a ponúkol mi ‚miesto na cintoríne‘,“ hovorí.

Poslednou kvapkou bol podľa aktivistu minulý týždeň, keď mu policajt naznačil, že úrady majú už dosť poznatkov na to, aby proti nemu začali trestné konanie. Utiekol preto do Arménska a plánuje požiadať o politický azyl v Nemecku.

Na otázku, prečo ruské úrady nechcú, aby ľudia ako on zverejňovali informácie o Vagnerovej skupine ani o ruských obetiach vo vojne, Votanovskij odpovedá: „Pre náš štát sú to desivé štatistiky. A Rusi jednoducho nepoznajú skutočné čísla. Chcel som ľuďom ukázať skutočný rozsah katastrofy. Keby sa ľudia dozvedeli skutočné čísla o stratách na bojisku, zbláznili by sa.“