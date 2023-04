Egypt plánoval Rusku tajne dodať tisíce rakiet, vyplýva z uniknutého dokumentu

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý je jedným z najbližších spojencov USA a významným príjemcom americkej vojenskej a ekonomickej pomoci, nedávno nariadil vyrobiť 40 000 rakiet, ktoré mali byť tajne exportované do Ruska, a to napriek vojne na Ukrajine. S odvolaním sa na uniknutý americký spravodajský dokument o tom napísal The Washington Post (WP).