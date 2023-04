Chmúrna predpoveď z tajných dokumentov: Ukrajina ofenzívou veľa nezíska

Problémy Ukrajiny pri sústreďovaní vojakov, vojenského vybavenia a munície by mohli spôsobiť, že ukrajinská armáda „výrazne zaostane“ za očakávanými cieľmi Kyjeva pri protiofenzíve, ktorej cieľom je znovu získať územia okupované Rusmi, píše Washington Post a odvoláva sa na informácie z dokumentov, ktoré unikli americkým úradom.

Hodnotenie stavu z februára tohto roku označuje denník ako „bezútešné“, keďže správy označené ako prísne tajné hovoria, že nedostatky „pri utváraní a udržiavaní síl“ môžu viesť k len „skromným územným ziskom“.

To sa výrazne líši od verejných vyhlásení administratívy prezidenta Joa Bidena o životaschopnosti ukrajinskej armády a zrejme povzbudí kritikov, ktorí sa domnievajú, že USA a NATO by mali viac tlačiť na rokovania o urovnaní konfliktu, uvádza Washington Post.

Tento dokument patrí k množstvu ďalších správ, ktoré unikli prevažne z Pentagónu a dostali sa na sociálne siete. USA skúmajú, ako sa to mohlo stať a aký to bude mať vplyv na národnú bezpečnosť Spojených štátov.

Únik informácií priniesol pozoruhodné poznatky o spravodajských aktivitách USA na celom svete, ale jeho odhalenia o rusko-ukrajinskej vojne sa ukázali ako mimoriadne poučné, píše Washington Post. Odhalil napríklad, kde americkí predstavitelia zistili kritické nedostatky v ukrajinskej protivzdušnej obrane a prístupe k munícii, ale odhalil aj značné problémy v ruskej armáde. Mnohé z týchto hodnotení pochádzajú z februára a marca tohto roka.

Z dokumentu, ktorý predpovedá len mierny úspech nadchádzajúcej ukrajinskej protiofenzívy, vyplýva, že stratégia Kyjeva sa sústreďuje na znovuzískanie sporných oblastí na východe a zároveň v postupe na juhu v snahe prerušiť pozemný most Ruska na Krym. Sila „zakorenenej“ ruskej obrany spolu s „pretrvávajúcimi ukrajinskými nedostatkami vo výcviku a zásobovaní muníciou pravdepodobne sťažia postup a zhoršia straty počas ofenzívy,“ uvádza sa podľa amerického denníka v dokumente.

K tomu sa pridávajú informácie aj z Národnej spravodajskej rady (The National Intelligence Council – NIC). S týmito utajenými informáciami sa podľa denníka mal zoznámiť úzky okruh ľudí v Kapitole a naznačujú, že Ukrajina pravdepodobne nezíska späť také veľké územie, koľko Kyjev získal na jeseň minulého roka na východe a juhu.

Americkí predstavitelia s ukrajinskými veliteľmi simulovali rôzne situácie na bojisku, aby im ukázali, že prílišné rozptýlenie síl by mohlo natiahnuť zásobovacie línie a sťažiť udržanie dobytého územia.

Všetky strany odchádzali z týchto rozhovorov s pocitom, že Ukrajina začína chápať obmedzenia, čo môže dosiahnuť v ofenzíve, a podľa toho sa pripravuje, uviedli podľa Washington Post americkí predstavitelia. Hoci prerušenie pozemného mosta na Krym je nepravdepodobné, Spojené štáty dúfajú, že postupné úspechy by mohli aspoň ohroziť voľný tok ruského vybavenia a personálu v koridore, ktorý bol pre invázne sily záchranným lanom.

Ukrajina už dlhší čas žiada od svojich spojencov zbrane a sťažuje sa, že ich nedostatok komplikuje prípravu ofenzívy aj výcvik vojakov. Očakáva sa ukrajinský útok na juhu a východe. Rusko preto výrazne posilnilo obranu Krymu.

Z dokumentov podľa denníka tiež vyplýva, že moskovské jednotky čelia značným výzvam vrátane nízkej morálky po veľkých strategických chybách, ktoré viedli k výrazným stratám a zanechali skupiny vojakov slabo vyzbrojené. Podľa samostatného dokumentu sú ruské jednotky na východe obzvlášť chabé, pričom spravodajské informácie odhaľujú neštandardnú starostlivosť pri maskovaní citlivých miest a ľahkovážne skladovanie munície.

Západ poslal Ukrajine zbrane a vojenské vybavenie v hodnote desiatok miliárd dolárov, pričom túto pomoc označil za významnú podporu. Novouniknutý dokument však podľa denníka signalizuje to, čo už mnohí velitelia a vojaci vedia: náročný boj proti Rusku vyčerpal ukrajinské jednotky a techniku, takže každý deň, keď sa vojna vlečie, je výhodou pre väčšiu ruskú armádu.

Noví mobilizovaní ukrajinskí vojaci sú údajne slabo vycvičení, ale situácia na bojisku nemusí úplne odrážať realitu. Ukrajinské jednotky určené pre ofenzívu sa držia bokom, vrátane Bachmutu.

Nalievanie miliárd dolárov do patovej situácie by mohlo oslabiť odhodlanie spojencov Kyjeva na Západe a vyostrili by sa výzvy na rokovanie. Pre ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského začatie rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by však bolo riskantné, keďže je medzi ukrajinským ľuďom, ktorý mimoriadne trpel, silná nevraživosť voči Kremľu a národ držal spolu s prísľubom dosiahnutia celkového víťazstva, dodáva Washington Post.

