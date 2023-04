Kennedy: konšpirátor s najslávnejším menom chce byť prezidentom USA

Budúcoročné americké prezidentské voľby sa môžu niesť v znamení konšpiračných teórií. Kandidovať plánuje aj Robert Kennedy mladší. Je to syn senátora Roberta Kennedyho, ktorého zavraždili v roku 1968, a synovec prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, na ktorého spáchali atentát v roku 1963.

Najslávnejšiu americkú politickú dynastiu však bude zastupovať asi najčernejšia ovca rodiny. Robert Kennedy je známy najmä konšpiračnými teóriami o vakcínach.

Smrteľné dezinformácie

Upozorňujú na to aj jeho príbuzní. "Milujeme Roberta F. Kennedyho juniora, ale je súčasťou dezinformačnej kampane, ktorá má zničujúce a smrteľné následky,“ uviedli ešte v roku 2019 pre spravodajský portál Politico viacerí zástupcovia klanu Kennedyovcov.

Vtedy reagovali na to, ako člen slávnej rodiny brojil proti očkovaniu proti osýpkam. Antivaxerskú kampaň Robert Kennedy naplno rozbehol aj v prípade covidovej pandémie. No to sa od neho dištancovala dokonca manželka Cheryl Hinesová. Kennedy totiž vlani naznačoval, že kritici vakcín sú na tom horšie ako Židia počas vlády nacistického Nemecka, lebo napríklad Anna Franková sa pred nimi mohla skryť.

Samozrejme, mladá Židovka nakoniec zomrela v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. "To, že môj manžel na zhromaždení vo Washingtone spomenul Annu Frankovú, bolo odsúdeniahodné a necitlivé. Zverstvá, ktorým milióny ľudí čelili počas holokaustu, by sa nikdy nemali porovnávať s nikým a ničím. Jeho názory neodrážajú moje pohľady,“ napísala Hinesová v januári 2022 na sociálnej sieti Twitter.

Kennedy začiatkom mesiaca odovzdal volebnej komisii dokumenty, ktoré potrebuje na spustenie prezidentskej kampane. Očakáva sa, že oficiálne kandidatúru oznámi 19. apríla v Bostone. "Jeho rodine na ňom stále záleží, ale vníma ho aj ako hanbu,“ reagoval na Kennedyho kroky pre denník New York Post Laurence Leamer, ktorý napísal viacero politických biografií.

Robert Kennedy plánuje kandidovať ako demokrat. Je takmer úplne vylúčené, že by naozaj mohol zamiešať karty v boji o Biely dom. Ak sa rozhodne súčasný demokratický vládca Oválnej Joe Biden opäť uchádzať o prezidentský úrad, určite získa nomináciu vlastnej strany. No aj tak niektorí republikáni dúfajú, že Kennedy by mu mohol aspoň trochu znepríjemniť život.

Podľa televíznej stanice CBS News Steve Bannon, bývalý poradca prezidenta Donalda Trumpa, mesiace hovoril Kennedymu, aby kandidoval. Do radov demokratov by vraj mohol vniesť chaos a zároveň by ďalej šíril antivaxerský odkaz. Kennedy na týchto konšpiráciách celkom dobre zarába. CBS News informovala, že jeho charitatívna organizácia Obrana zdravia detí si len v roku 2020 pripísala na konto 6,8 milióna dolárov.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Evan Vucci Trump Bývalý americký republikánsky prezident Donald Trump.

Obvinený exprezident

Samozrejme, Bannon a Trump šíria svoje vlastné konšpirácie. Bývalý republikán nikdy neuznal, že v roku 2020 prehral s Bidenom prezidentské voľby. Výmysly a prekrucovanie faktov Trumpovi teraz slúžia pri politickej obrane pred právnymi problémami. Minulý týždeň si v New Yorku vypočul obžalobu, podľa ktorej v roku 2016 porušil pravidlá financovania volebnej kampane. Trumpovi stúpenci sa sťažujú, že je to len honba na čarodejnice, ktorú organizuje radikálna ľavica s pomocou miliardára a filantropa Georgea Sorosa.

Môže sa však stať, že Trump bude čeliť ešte vážnejším žalobám. Napríklad obvineniu z pokusu zmeniť výsledky volieb v roku 2020 v štáte Georgia alebo federálnemu stíhaniu, ktoré sa týka tajných dokumentov, ktoré našli v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. A azda sa exprezident pred súd postaví aj v súvislosti s útokom jeho sfanatizovaných stúpencov na Kongres zo 6. januára 2021.

Politologička Donna Hoffmanová si myslí, že Trump zatiaľ príliš nemá dôvod sťažovať sa na to, ako k nemu úrady pristupujú, hoci sa ešte nikdy v dejinách USA nestalo, že by niektorého z bývalých šéfov Bieleho domu z niečoho obžalovali.

"Obvinenie exprezidenta je historické, ale je to aj to niečo, čo sa dalo očakávať, ak existujú dôveryhodné dôkazy, že mohol niečo spáchať. Zároveň v prípade Trumpa platí, že je nevinný, kým sa nepreukáže opak a týmto normálnym spôsobom musí postupovať celý právny proces,“ pripomenula pre Pravdu Hoffmanová, ktorá pôsobí na Severoiowskej univerzite.

Republikánskym voličom však konšpirácie a problémy so zákonom v prípade exprezidenta neprekážajú. Podľa väčšiny prieskumov si viac ako 50 percent z nich želá, aby strana Trumpa nominovala do boja o Biely dom.