Kórejská munícia pre Kyjev? Soul odposluch z uniknutých dokumentov Pentagonu spochybňuje

Južná Kórea tvrdí, že únik vyšetruje. Trvá však na tom, že súkromné rozhovory v jej prezidentskej kancelárii nie je možné odpočúvať a že v dokumentoch spomínaná diskusia v podzemnom bunkri sa nemohla uskutočniť.

Washington sa snaží vypátrať zdroj únikov informácií, ktoré podľa Pentagonu predstavujú vážne riziko pre národnú bezpečnosť USA aj ich spojencov.

Dokument, ktorý skúmala BBC, svedčí o tom, že Soul riešil otázku, či má predať muníciu, ktorá by sa mohla ocitnúť v rukách Kyjeva.

Pod tlakom Washingtonu

USA už dávnejšie naliehali na Južnú Kóreu, aby sa zapojila do zbrojných dodávok na Ukrajinu. Soul doposiaľ týmto tlakom oficiálne odolával. Odvolával sa pritom na svoju dlhodobú zásadu neposkytovať zbrane krajinám, ktoré sú vo vojne.

Južná Kórea vlani uzavrela dohodu so Spojenými štátmi o predaji dvestotisíc delostreleckých granátov, ktoré majú doplniť stenčujúce sa americké zásoby. Tie sa vyčerpali masívnymi dodávkami pre Ukrajinu vzdorujúcu ruskej agresii.

V rámci dohody Soul trval na tom, že Washington juhokórejskú muníciu nesmie reexportovať Kyjevu. Uniknutá správa ukazuje, že juhokórejská vláda mala podozrenie, že USA napriek dohode môžu muníciu odovzdať Ukrajine.

Dokument podrobne zachytáva citlivý rozhovor medzi dvoma vysokými národnobezpeč­nostnými poradcami prezidenta Jun Sok-jola.

Tajomníčka pre zahraničnú politiku Ji Mun-hui prvého marca údajne povedala svojmu šéfovi, poradcovi pre národnú bezpečnosť Kim Sung-hanovi, že vláda „sa utápa v obavách, že USA nebudú konečným užívateľom“ munície. Obaja, Ji aj Kim, vo svojich funkciách nedávno bez vysvetlenia skončili.

Reexport cez Poľsko

Ji a Kim vyslovili aj obavy, že šéf Bieleho domu Joe Biden by mohol na túto tému zavolať prezidentovi Junovi, pričom ak by Južná Kórea zmenila svoj postoj k dodávkam zbraní Ukrajine, mohlo by to vyznieť tak, že podľahla tlaku USA. Podľa dokumentu poradca pre národnú bezpečnosť Kim tiež navrhol, že Soul by mohol predať delostrelecké náboje Poľsku, keďže „rýchle získanie munície pre Ukrajinu bolo konečným cieľom Spojených štátov“.

„Tento únik naznačuje, že Soul nielenže pochopil, že juhokórejské granáty by mohli skončiť na Ukrajine, ale že bol tomu aj otvorený, hoci by to mohlo narušiť jeho vzťahy s Ruskom,“ poznamenáva BBC.

Soul od začiatku rázne odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajinu, pripojil sa k medzinárodným sankciám proti Kremľu a Kyjevu poskytuje nevojenskú pomoc. Tú vojenskú oficiálne odmieta posielať. Odvoláva sa na domáce zákony, ktoré zakazujú dodávať zbrane do vojnových oblastí. Väčšina Juhokórejčanov s takýmto prístupom súhlasí. V prieskume agentúry Gallup Korea až 72 percent opýtaných uviedlo, že pomoc by sa mala obmedziť len na nevojenské oblasti. Len 15 percent sa vyslovilo za to, aby Soul do Kyjeva poslal aj zbrane.

Delikátna rovnováha

Podľa koreanistky Jenny Townovej sa prezident Jun snaží chrániť juhokórejský export do Ruska. Jeho opatrný postoj k Moskve a Pekingu súvisí aj s tým, že tieto mocnosti majú páky na Severnú Kóreu. „Južná Kórea vždy hrá o túto delikátnu rovnováhu, na jednej strane USA a na druhej Rusko a Čína,“ povedala Townová z think-tanku 38 North pre BBC. „Tento únik ukazuje, že je to optika, ktorá ju najviac znepokojuje. Snaží sa vyvážiť to, čo je ochotná urobiť na podporu Ukrajiny, s tým, ako to bude vnímané,“ dodala.

Škandál zastihol spojencov v delikátnom čase. Už o dva týždne sa prezident Jun chystá do Washingtonu, kde so šéfom Bieleho domu oslávi 70. výročie spojenectva medzi oboma krajinami. Juhokórejský prezidentský úrad sa význam uniknutých dokumentov Pentagonu pokúša bagatelizovať. Vyšetrovanie podľa neho dospelo k predbežnému záveru, že existuje len „malá pravdepodobnosť“, že interné diskusie zachytili predstavitelia amerických tajných služieb, napísala v utorok tlačová agentúra Jonhap.

Kim Tae-hio, juhokórejský zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť, vyhlásil, že zverejnené informácie sú „nepravdivé“ a boli „pozmenené“. Vyslovil tiež presvedčenie, že špekulácie o americkom špehovaní juhokórejských predstaviteľov nepoškodia bilaterálne vzťahy spojencov. „USA sú krajinou s najlepšími spravodajskými schopnosťami na svete a od inaugurácie (Juna) s nimi zdieľame spravodajské informácie takmer v každom sektore,“ citoval denník Guardian poradcu Kima, ktorý v utorok odcestoval do USA doladiť prípravy nadchádzajúcej štátnej návštevy.