Štyrikrát viac migrantov. Taliansko vyhlásilo núdzový stav

Talianska vláda vyhlásila núdzový stav kvôli rastúcim počtom migrantov z posledných týždňov, ktorí do krajiny plávajú cez Stredozemné more z Afriky. Potrvá šesť mesiacov a vláda na opatrenia s ním spojené vyčlení v prvej fáze päť miliónov eur, informujú miestne médiá. Taliansko tento rok zápasí s viac ako štvornásobným prílivom migrantov v porovnaní s vlaňajškom, len za posledné tri dni doplávalo do krajiny cez 3 000 ľudí.