Biden pricestoval „domov“. Pripomenie si 25 rokov od Veľkopiatkovej dohody

Americký prezident Joe Biden dnes večer priletel do Severného Írska, kam pricestoval v súvislosti s 25. výročím podpisu takzvanej Veľkopiatkovej dohody, ktorú sprostredkovali práve Spojené štáty. Dohoda ukončila tri desiatky rokov trvajúce sektárske násilie medzi probritskými protestantmi a katolíckymi republikánmi v Severnom Írsku. Informovali o tom agentúry a televízie Sky News.

Foto: SITA/AP