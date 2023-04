Špionážna hra. Američania nás chcú oklamať, myslia si Rusi o tajných dokumentoch Pentagónu

Americké spravodajské dokumenty, ktoré unikli na internet, môžu byť podvrhy a ich cieľom môže byť zmiasť Rusko. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS to uviedol námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov, ktorý zároveň označil Spojené štáty za jednu zo strán konfliktu na Ukrajine. Ten rozpútala pred vyše rokom Moskva, ktorá do susednej krajiny vyslala invázne vojská. Ruskí komentátori špekulujú o tom, že ide o podvrh, ktorý má pripraviť pôdu pre ukrajinskú protiofenzívu.

„Vzhľadom na to, že sú USA stranou konfliktu a fakticky proti nám vedú hybridnú vojnu, sú možné také prostriedky ako nepriateľa – teda Ruskú federáciu – uviesť do omylu. Nič netvrdím, jednoducho pripúšťam, že tu prichádzajú do úvahy rôzne scenáre a modely,“ uviedol námestník ruského šéfa diplomacie.

Koncom minulého týždňa sa objavili informácie o tom, že na internete kolujú tajné americké dokumenty, ktorých únik podľa Pentagónu predstavuje vážne riziko pre národnú bezpečnosť USA. Dokumenty sa okrem iného zmieňujú o pochybnostiach Spojených štátov o šanciach na úspech pripravovanej ukrajinskej protiofenzívy, píše agentúra AFP.

Americké bezpečnostné úrady a ministerstvo spravodlivosti teraz úniky vyšetrujú a vyhodnocujú škody, ktoré to mohlo napáchať na národnej bezpečnosti a vzťahoch so spojencami a ďalšími krajinami vrátane Ukrajiny.

Prokremeľskí komentátori špekulujú tiež o tom, že dokumenty sú podvrh, ktorý má pripraviť pôdu pre ukrajinskú protiofenzívu, upozornil idnes.cz.

„V protiruských médiách pokračuje informačná kampaň okolo úniku dokumentov americkej rozviedky, ktoré sa majú týkať pripravenosti ukrajinských ozbrojených zložiek na ofenzívu. Dôraz je pritom kladený na to, že sú pripravené zle,“ cituje idnes.cz analytika Sergeja Markova.

„To len potvrdzuje domnienku, že únik údajov americkej rozviedky organizovala sama americká rozviedka. Je to súčasť dezinformačnej kampane namierenej proti ruskému generálnemu štábu. Cieľom je vzbudiť dojem slabosti ukrajinskej armády a urobiť jej úder ešte silnejší,“ dodal Markov.

Napríklad agentúra Reuters už skôr napísala, že sa zoznámila s viac ako 50 dokumentmi s označením „tajné“ a „prísne tajné“, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach v marci a ktoré údajne odhaľujú podrobnosti o zraniteľných miestach ukrajinskej armády a informácie o spojenectve vrátane Izraela, Južnej Kórey a Turecka.

Britské ministerstvo obrany v utorok na twitteri uviedlo, že údajne uniknuté americké dokumenty sa vyznačujú vysokým stupňom nepresnosti.