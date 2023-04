Pred rokom šla ku dnu Moskva. Najväčšia vojenská loď potopená v boji po II. svetovej vojne

Rusko 24. februára 2022 v ranných hodinách vojensky napadlo susednú Ukrajinu a rozpútalo tým najhorší ozbrojený konflikt v Európe od druhej svetovej vojny, ktorý si podľa odhadov vyžiadal desaťtisíce obetí na oboch stranách a vyhnal milióny ľudí z ich domovov. Ukrajina však pri svojej obrane zaznamenala rad vojenských úspechov, napríklad úspešne ubránila mestá na severe krajiny vrátane Kyjeva, vyhnala ruské okupačné sily z mnohých ukrajinských oblastí a tiež podľa svojho tvrdenia 14. apríla 2022 potopila ruský krížnik Moskva, vlajkovú loď ruskej Čiernomorskej flotily.

VIDEO: Rusko ukázalo časť posádky potopeného krížnika Moskva (apríl 2022).

Krížnik Moskva označovaný ako najlepšie vybavená a najvýznamnejšia loď ruskej Čiernomorskej flotily mal na palube podľa odhadov médií okolo 500 ľudí a podieľal sa na ruskej vojenskej agresii na Ukrajine. Jeho hodnota sa odhadovala na 750 miliónov dolárov. Už na začiatku invázie sa nechvalne preslávil, keď jeho posádka vyzvala obrancov Hadieho ostrova, aby sa vzdali. Ukrajinskí vojaci to však nevyberavými slovami odmietli.

Čítajte viac Pomohlo im počasie. Ako Ukrajinci strelami Neptún potopili krížnik Moskva

Loď sa potopila následkom explózie. Podľa Kyjeva plavidlo zasiahli protilodné ukrajinské strely Neptún. Podľa Ruska sa Moskva potopila na rozbúrenom mori po tom, ako ju poškodil výbuch munície a požiar. Tvrdenie ani jednej zo strán nemožno nezávisle overiť. Americkí predstavitelia sa prikláňajú skôr k ukrajinskej verzii. Podľa denníka Ukrajinska pravda boli na ruské plavidlo vypálené dva Neptúny, ktoré si Ukrajinci neúspešne odskúšali už na začiatku invázie. Príchod búrky následne znemožnil akékoľvek záchranné práce. Podľa magazínu The New Yorker poslala Ukrajina 13. apríla európskej centrále NATO žiadosť o potvrdenie súradníc cieľa, ktoré tiež dostala. Denník The New York Times zase tvrdí, že presné súradnice poskytol na žiadosť Ukrajiny prieskumné lietadlo P-8 Poseidon.

VIDEO: Neptúnom na Rusov. S čím mali zničiť Ukrajinci krížnik Moskva.

Krátko po potopení lode ruské ministerstvo obrany uviedlo, že sa podarilo zachrániť celú posádku. Neskôr oznámilo, že pri potopení krížnika zomrel jeden námorník a ďalších 27 bolo nezvestných, zvyšok posádky sa podarilo evakuovať.

Krížnik Moskva sa stal s dĺžkou vyše 186 metrov najväčšou zničenou vojnovou loďou pri bojovej akcii od konca druhej svetovej vojny a najväčšou ruskou vojnovou loďou zničenou nepriateľom od roku 1941, keď Nemci potopili bombami bojovú loď Marat, ktorá vtedy kotvila v Kronštadte.