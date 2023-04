Vidia USA Putinovi až do postele? Ruská elita sa vraj medzi sebou „žerie“

Vyzerá to tak, že Američanom uniklo ešte viac tajných dokumentov, ako si mysleli. A podľa denníka New York Times niektoré poukazujú na to, ako sa ruská politická elita pre vojnu proti Ukrajine poriadne háda.

110-tisíc ruských obetí

Noviny uviedli, že v dokumente z 28. februára predstavitelia amerických spravodajských organizácii informovali, že ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila ministerstvo obrany zo zahmlievania počtu obetí na Ukrajine. Podľa nej zistenia hovoria o pretrvávajúcej neochote vojenských predstaviteľov oznamovať zlé správy veleniu.

FSB odhaduje, že na Ukrajine už zabili alebo zranili 110-tisíc Rusov. Tajná služba tvrdí, že armáda neberie do úvahy obete medzi Ruskou národnou gardou, bojovníkmi čečenskeho lídra Ramzana Kadyrova ani medzi žoldnierskou skupinou vagnerovcov

New York Times napísal, že uniknuté dokumenty posilňujú predpoklady, že americké špionážne agentúry prenikli hlboko takmer do všetkých aspektov fungovania ruského spravodajského aparátu a štruktúry vojenského velenia. Zverejnené správy však nehovoria o tom, že by mali USA medzi elitou režimu Vladimira Putina špiónov. New York Times tvrdí, že sú založené na elektronickom odpočúvaní a zbere informácií.

Na druhej strane majú problém samotné Spojené štáty. Uniknutých správ je, zdá sa, oveľa viac, ako to vyzeralo ešte pred niekoľkými dňami. Ich pravosť sa nedá overiť z nezávislých zdrojov, ale všetko nasvedčuje tomu, že dokumenty sú dôveryhodné, hoci s niektorými sa asi manipulovalo.

Kto zverejnil dokumenty?

Medzitým sa denník Washington Post pravdepodobne dostal bližšie k identite človeka, ktorý zverejňoval správy. Vraj je za nimi milovník zbraní vo veku viac ako 20 rokov, ktorý pracoval na vojenskej základni. Noviny svoje zistenia zakladajú na rozhovoroch s dvoma členmi chatovacej skupiny na komunikačnej platforme Discord, s ktorými muž stovky stránok materiálov zdieľal. Prístup k nim malo vyše 20 mužov a mladých chlapcov, ktorých, ako uviedol Washington Post, spája spoločná láska k zbraniam, vojenskému vybaveniu a bohu. Boli medzi nimi aj cudzinci, údajne i z Ruska a Ukrajiny.

Ako sa Američan, ktorý je z úniku podozrivý, volá, denník nezverejnil. V skupine však vystupoval pod prezývkou OG, čo je skratka pre slovné spojenie Original Gangster slangovo označujúce výnimočnú a rešpektovanú osobu. „Je fit. Je silný. Je ozbrojený. Je vycvičený. Jednoducho všetko, čo môžete očakávať od nejakého šialeného filmu,“ uviedol jeden z členov skupiny, ktorá mala očividne aj rasistický charakter.

OG sa chválil tým, že má prístup materiálom, ktoré vláda zatajuje pred ľuďmi. Členovia skupiny, ktorých Washington Post oslovil, vraj poznajú jeho identitu a vedia aj to, v ktorom štáte býva. OG najprv uverejňoval prepísané materiály, potom si začal dokumenty fotiť.