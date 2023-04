Vo Francúzsku pokračujú masívne protesty, štrajk blokuje Rýn

Protesty proti dôchodkovej reforme a spôsobu, akým bola prijatá, vo Francúzsku pokračujú. Takto to vyzeralo v Paríži 23. 3. 2023.

Podľa odhadov by už dvanáste kolo demonštrácií mohlo do ulíc priviesť až 600.000 ľudí. To je menej ako polovica maximálnej účasti z marca, keď vrcholili protesty. Na verejné zhromaždenia vtedy prišlo takmer 1,3 milióna obyvateľov. Na dnes je ohlásených celkovo 270 protestných akcií vrátane protestu smetiarov. Tí chcú zablokovať príchod k dvom parkoviskám, ktoré sú kľúčové pre zvoz odpadu.

Na bezpečnosť demonštrácií bude po celom Francúzsku dohliadať 11.500 policajtov, z toho 4200 v hlavnom meste. K pokojným sprievodom by sa totiž podľa polície mohli rovnako ako v minulosti pripojiť agresívne skupinky so záujmom vyvolávať násilnosti.

Štrajk proti dôchodkovej reforme má v 12. deň mobilizácie menší vplyv na verejnú dopravu.

Parížsky dopravný podnik RATP oznámil takmer „takmer normálnu“ prevádzku v sieti prímestských vlakov RER, v metre, ako aj autobusovej a električkovej doprave. Železničná spoločnosť SNCF avizuje početnejšie výpadky spojení, ale menej výrazné ako v posledných týždňoch.

Pokiaľ ide o zamestnancov školstva, účasť na štrajku avizovalo osem percent z nich. Protest učiteľov v mnohých mestách sprevádzajú aj protestné akcie ich žiakov, najmä stredoškolákov, ktorí prehradili vchody do svojich škôl.

Od polovice januára Francúzi opakovane vychádzajú do ulíc, aby vyjadrili svoj nesúhlas s dôchodkovou reformou, ktorú nakoniec prezident Emmanuel Macron presadil bez súhlasu dolnej komory parlamentu. Posledné slovo k platnosti normy bude mať Ústavná rada, ktorá svoje stanovisko oznámi v piatok.

Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že približne dvaja z troch Francúzov sú proti zmenám v dôchodkovom systéme. Dôchodková reforma je podľa vlády nevyhnutná, inak hrozí krach dôchodkového systému. Okrem postupného zvýšenia veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov sa má zvýšiť aj počet odpracovaných rokov potrebných na získanie plnej výšky penzie.