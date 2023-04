Masívny únik tajných amerických dokumentov, ktoré hovoria aj o vojne na Ukrajine, vyhovuje najmä Rusku. Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Budanov to povedal v rozhovore pre ABC News. Dodal, že informačná vojna tohto typu nie je nič nového, ale ak z nej má niekto prospech, tak je to Rusko.

Budanov hovoril so svojimi partnermi v USA tesne po tom, ako únik materiálov vyplával na povrch a nevidí žiadne riziko, že by to poškodilo vzájomné vzťahy, uviedol pre ABC News. „Ak existuje nejaký problém, vyrieši sa,“ hovorí. „Ak nebude žiadny problém, bude to ešte lepšie. Neovplyvní to skutočné výsledky útočnej operácie“.

VIDEO: Hrôza vojny. Ako vyzerá Rusmi obliehaný Bachmut. Toto sú zábery z decembra 2022, boje naďalej pokračujú.

Šéf rozviedky je presvedčený, že ukrajinská armáda je schopná dosiahnuť úspech v pripravovanej ofenzíve, aj keď americkí predstavitelia v súkromí naznačovali, že výsledky budú skromnejšie ako v minulej bleskovej operácii, ktorá vrátila Ukrajine rozsiahle územia.

„Aké budú výsledky týchto akcií? Myslím si, že v blízkej budúcnosti to každý uvidí a pocíti,“ povedal podľa televízie.

Pripustil však, že „úspech tejto útočnej operácie je veľmi potrebný“ – nielen pre Ukrajincov, ale aj pre ich spojencov, ktorí im dodávajú finančné prostriedky a muníciu. Aj keď „daňoví poplatníci“ krajín, ktoré podporujú ukrajinskú obranu, ako napríklad USA, očakávajú výsledky, Budanov nevie o žiadnych požiadavkach západných spojencov, ani o tom, že by pokračovanie podpory bolo podmienené úspechom na bojisku.

„Bez víťazstiev sa skôr či neskôr začnú klásť otázky, či sa oplatí naďalej podporovať Ukrajinu,“ povedal pre televíziu.

V rozhovore pre ABC News Budanov prisľúbil, že Ukrajina získa späť Krymský polostrov. Zosmiešnil jadrové hrozby ruského prezidenta Vladimira Putina a neúspešnú ruskú „zimnú ofenzívu“, ktorá zaznamenala minimálne zisky a veľké straty. Budanov nad mapou predpovedal Rusku „seizmické zmeny“, ktoré podľa neho zohrajú úlohu pri ukončení Putinovej vojny v prospech Ukrajiny.

„Hranice sa dajú zmeniť,“ povedal pre ABC News. „Toto je umelo vytvorená chyba a prišiel čas, aby sa táto krajina zrútila.“