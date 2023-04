Vyšetrovanie smrti miliardára Kellnera sa naťahovalo. Chýbali trosky

ČTK to povedal americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB), ktorý má vyšetrovanie na starosti. To sa teraz blíži ku koncu. Záverečnú správu by mal úrad dokončiť a zverejniť v lete.

„Vyšetrovanie je v záverečnej fáze,“ uistil ČTK Peter C. Knudson z NTSB, podľa ktorého bol celý proces komplikovaný. „Hoci trup vrtuľníka sa po havárii podarilo vyzdvihnúť pomerne rýchlo, niektoré dôležité časti sa kvôli strmému terénu a extrémnym poveternostným podmienkam nepodarilo vyzdvihnúť hneď,“ uviedol Knudson, podľa ktorého sa to podarilo až v lete roku 2022, teda viac ako rok po nehode z marca 2021.

VIDEO: Miesto, kde zahynul Petr Kellner, český miliardár a vlastník Markízy.

„Niektoré časti vyšetrovania boli pozastavené dovtedy, kým vyšetrovatelia mohli tieto časti preskúmať, čo posunulo harmonogram pre dokončenie (záverečnej) správy,“ doplnil.

V predbežnej správe z apríla 2021 Národný úrad pre bezpečnosť v doprave konštatoval, že vrtuľník pred pádom po niekoľko minút pomaly manévroval tesne nad vrcholom horského hrebeňa. Nehoda si 27. marca 2021 vyžiadala celkovo päť životov a jedného ťažko zraneného.

Tento rok v marci podnikateľka Renáta Kellnerová s rodinou požiadala súd na Aljaške o prešetrenie nehody. Chce tak dosiahnuť vyšetrenie prípadných pochybení leteckej spoločnosti, ktorá vrtuľník prevádzkovala, i možných zlyhaní ďalších subjektov, ktoré sa podieľali na záchranných operáciách. „Podľa dostupných svedectiev boli záchranné jednotky na miesto nešťastia povolané až niekoľko hodín po havárii, a je teda evidentné, že niektoré osoby museli pochybiť,“ uviedol začiatkom apríla vo vyhlásení zaslanom ČTK hovorca PPF Leoš Rousek.

Čítajte viac Pád prežil, čakanie na záchranu nie. Kellnerová žiada nové vyšetrovanie smrti manžela

Ak by záchrana prišla skôr, mohol Kellner podľa žaloby prežiť. Tracey Knutsonová, americká advokátka Čecha Davida Horvátha, ktorý nehodu ako jediný prežil, totiž tvrdí, že Kellner bol po páde vrtuľníka najmenej dve hodiny nažive.

Rodina Kellnerovej chcela pôvodne s právnymi krokmi počkať práve na záverečnú správu amerických úradov k okolnostiam tragédie. „Vyšetrovanie však ani po viac ako dvoch rokoch nie je ukončené. Vzhľadom na to, že 27. marca 2023 uplynula podľa amerického práva dvojročná premlčacia lehota na podanie občianskoprávnych žalôb, nezostalo rodine ako urýchlene konať,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré začiatkom apríla vydala skupina PPF.