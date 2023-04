Alkohol na palube vládneho špeciálu a oplzlé správanie člena delegácie. Česko rieši medzinárodný škandál

Incident sa stal počas návštevy delegácie ministra dopravy Martina Kupku (ODS), upozornila MF DNES. Spolu s výpravou podnikateľov cestoval na palube vládneho špeciálu aj lekár podplukovník I. K., ktorého celé meno redakcia českého denníka pozná. K nevhodnému správaniu došlo na letisku v Soule, keď žena cestujúcim v rámci proticovidových opatrení merala teplotu. Nevhodné správanie nahlásila a začali sa tým zaoberať tamojšie úrady. Český rezort obrany sa chystá lekára potrestať. Do Prahy už spolu s delegáciou nepriletí.

Bývalý minister zahraničných vecí ČR Cyril Svoboda incident označil za hanbu českej delegácie, upozornila MF DNES. "Neprichádza do úvahy podnapitosť, ani samotný útok na hygieničku. Úlohou českej diplomacie teraz bude, aby to vyžehlila u kórejskej strany. Treba primerane potrestať vinníka. Ide o hanbu, ktorá sa nesmie nikdy opakovať. Zhoršuje to našu povesť. Česká republika sa má ospravedlniť,“ povedal Svoboda pre CNN Prima NEWS.

"Som v šoku. Je to hanba českej delegácie. Nepamätám si, že by sa niečo také stalo, keď som ako minister viedol delegáciu. Je to za hranicou akejkoľvek slušnosti. Politickú zodpovednosť za to nesie minister. Vládne lietadlo nie je večierok, kaviareň ani krčma,“ dodal bývalý šéf diplomacie.

Predsedníčka Česko-kórejskej spoločnosti Jany Chamrová pre MF DNES uviedla, že správanie lekára môže mať vážne následky. Spomenula prípad, keď kandidát na prezidenta Park Won-soon spáchal samovraždu po tom, čo bol obvinený zo sexuálneho obťažovania.