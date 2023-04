Rusi neodborným spôsobom vedenia vojny zdecimovali svoje špeciálne sily. Obnova podľa USA potrvá roky

Vojna na Ukrajine zdecimovala jednotky ruských špeciálnych síl a Moskve bude trvať roky, kým ich obnoví, domnievajú sa americkí predstavitelia. Píše to denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na utajené dokumenty, ktoré sa po masívnom úniku v posledných týždňoch rozšírili na internete. Nemenovaní predstavitelia v uniknutých hodnoteniach uvádzajú, že ruskí velitelia sa príliš spoliehali na špeciálne sily a nasadili ich spolu s pechotou do prvej línie, píše WP.