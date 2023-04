Konflikt medzi "potrebou vedieť" a "potrebou zdieľať". Ako sa mladík dostal k prísne tajným dokumentom?

Najnovší únik informácií z amerických spravodajských služieb je príkladom veľkého paradoxu špionáže: udržať tajomstvo znamená obmedziť jeho šírenie. Avšak potreba ochrany pred nebezpečenstvom, akým by mohol byť ďalší útok podobný tomu z 11. septembra 2001, znamená zároveň nutnosť tieto informácie zdieľať, napísala agentúra Reuters.

Tento rozpor medzi potrebou citlivé informácie zároveň tajiť aj zdieľať vyplával znovu na povrch po tom, ako FBI vo štvrtok zatkla 21-ročného Jacka Teixeira, zamestnanca leteckej zložky národnej gardy, v súvislosti s únikom desiatok prísne tajných amerických dokumentov na internet. Tieto dokumenty údajne odhaľujú citlivé podrobnosti od vojenských slabín Ukrajiny až po informácie o amerických spojencoch.

Agentúra Reuters prešla viac ako 50 dokumentov, ale ich pravosť nezávisle neoverila.

Bývalí oficiálni činitelia uviedli, že toto narušenie bezpečnosti pravdepodobne vyvolá zásadný príklon k obmedzeniu toku informácií. To by však mohlo bezpečnostným činiteľom sťažiť „prepájanie súvislostí“ a teda odvrátenie podobného nebezpečenstva, ako boli útoky na New York a Washington v roku 2001.

Strategické veliteľstvo USA oznámilo, že začalo cvičenie jadrového velenia a riadenia Global Thunder 23 (Globálny hrom 23).

„Predstava, že 21-ročný príslušník letectva má prístup k tomu všetkému (k uniknutým materiálom), ukazuje, že v čase po 11. septembri, keď sme kládli dôraz na zdieľanie informácií, aby sme si ich mohli spojiť, sme informácie zdieľali až príliš,“ povedal Michael Allen, niekdajší vysoký predstaviteľ Národnej bezpečnostnej rady a bývalý člen Kongresu.

„(Americká vláda) bude v tomto prípade reagovať prehnane. Výrazne obmedzí distribúciu podobných dokumentov a ľudia, ktorí ich naozaj potrebujú, k nim nebudú mať prístup,“ poznamenal s tým, že by pri riešení volil skôr jemnú prácu skalpelom ako plošné amputácie.

Ministerstvo spravodlivosti USA zatiaľ neuviedlo, akým obvineniam bude Teixeira čeliť; s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o obvinenie z trestného činu úmyselného zadržiavania a odovzdávania informácií o národnej obrane.

Niektoré z dokumentov, ktoré Teixeira údajne zverejnil na internete, boli pravdepodobne dostupné tisíckam osôb s bezpečnostnými previerkami ako v Spojených štátoch, tak aj u spojeneckých vlád, hoci boli vysoko citlivé, uviedol jeden z amerických činiteľov.

„Jednou z vecí, pri ktorých sme sa poučili z 11. septembra, je, že naozaj potrebujeme zdieľať informácie,“ povedal Michael Atkinson, bývalý generálny inšpektor spravodajskej služby USA. „Úniky informácií môžu, žiaľ, tento typ užitočného zdieľania informácií poškodiť,“ dodal.

Vláda pristúpila k sprísneniu prístupu k informáciám v roku 2013 po tom, ako sa na internetovej stránke Wikileaks objavilo takmer 750 000 utajovaných aj neutajovaných amerických diplomatických a vojenských dokumentov. Za ich zverejnením stála Chelsea Manningová, v čase úniku analytik americkej armádnej rozviedky Bradley Manning. Prípad zostáva najväčším známym únikom citlivých materiálov americkej vlády.

V reakcii na to vláda Baracka Obamu zaviedla Program vnútorných hrozieb, ktorý žiadal, aby americké agentúry zlepšili ochranné opatrenia proti neoprávnenému vyzradeniu informácií, vrátane rutinného monitorovania a auditu utajovaných počítačových sietí.

V Chorvátsku ožno stretnete príslušníkov amerických špeciálnych jednotiek Navy SEALs. Bojové operácie s nimi pod vlajkou Severoatlantickej aliancie nacvičovali ich chorvátski kolegovia. Je to aj reakcia na ruskú vojnu.

Hoci tieto zmeny mohli zabezpečiť dodatočnú mieru ochrany, analytici tvrdia, že vládne bezpečnostné programy sú navrhnuté tak, aby zabránili úniku informácií zo strany osôb motivovaných ideológiou alebo túžbou po finančnej odmene. Nepodchytávajú však iné motívy – napríklad zverejňovanie utajovaných skutočností osobami, ktoré len chcú urobiť dojem na ostatných.

21-ročného mladíka zatkli v dome u jeho matky v americkom štáte Massachusetts. Nekládol odpor, z domu vyšiel v kraťasoch a tričku. Za mrežami môže stráviť desiatky rokov. Teixeira bol členom spravodajského tímu leteckej národnej gardy v štáte Massachusetts, ktorá spadá pod americké letectvo, teda Pentagón. Ako sa na takejto pozícii vôbec dostal k citlivým materiálom? Napriek tomu, že bol na nízkej pracovnej pozícii, mal prístup do tzv. Joint Worldwide Intelligence Communication System, čo je sieť prísne tajných informácií ministerstva obrany USA, všíma si irozhlas.cz. Portál pripomína aj fakt, že americká administratíva nemá odpoveď ani na otázku, či mohol spolupracovať s tajnými službami niektorej z cudzích krajín.

Jacka Teixeira po prvý raz identifikoval denník The New York Times, ktorý ho opísal ako vodcu uzavretej internetovej chatovacej skupiny, kde zdieľal tajné dokumenty s asi 20 až 30 prevažne mladšími ľuďmi; tí sa bavili prevažne o videohrách, svojej láske k zbraniam a občas zdieľali rasistické meme.

Podľa Stevena Aftergooda, odborníka na vládne tajomstvo USA z Federácie amerických vedcov, hľadal Program vnútorných hrozieb ďalšieho Bradleyho Manninga.

„Ale tento posledný únik nemá na svedomí Bradley Manning. Ide o nový druh fenoménu, keď sa odhalený predvádza pred svojimi priateľmi. Alebo ide o vzdor voči bezpečnostným protokolom, ktorý nemá iný identifikovateľný účel, ako si užiť svoju chvíľku slávy,“ dodal odborník.

Práve k tejto verzii sa zatiaľ prikláňajú aj vyšetrovatelia.