Francúzi očakávajú rozhodnutie o kontroverznej dôchodkovej reforme na barikádach

Kvôli nesúhlasu s vládnou reformou skoro ráno členovia odborov CFDT zablokovali obrie prekladiská potravín pri Štrasburgu, rozhnevaný dav postavil barikády na kľúčových križovatkách v Rouene, a zastavil tak dopravu. Niektoré barikády sú v plameňoch, píše server denníka Le Figaro. Podľa denníka Le Monde je úplne zablokované tiež centrum Marseille alebo priemyselná zóna pri prístavnom meste Le Havre.

Ústavná rada, obdoba Ústavného súdu, rozhoduje o tom, či je reforma v súlade s ústavou. Zákon môže schváliť ako celok, posvätiť ho s výhradami k niektorým častiam alebo ho úplne zamietnuť. Schválenie alebo aspoň zachovanie posunu odchodu veku do dôchodku zo 62 na 64 rokov by bolo víťazstvom prezidenta Emmanuela Macrona a vlády premiérky Élisabeth Borneovej. Ak sa tak stane, podľa hovorcu vlády bude zákon vyhlásený počas zhruba dvoch týždňov, platiť by mal od leta.

Ak by rada reformu zmietla zo stola, bolo by to víťazstvo pre ľavicovú opozíciu a demonštrantov v uliciach, ktorí majú podporu odborov. Vláda by musela celý legislatívny proces začať znovu alebo normu zahodiť. Radu by k tomu mohli viesť výhrady k procesu schvaľovania s obmedzením času prejavov zákonodarcov, presadenie vládou bez súhlasu dolnej komory alebo absencia informácií, na koľko ľudí by niektoré zmeny v systéme dopadli. Tento scenár je ale podľa odborníkov aj médií veľmi nepravdepodobný, píše BFM TV.

Opozícia má navyše v ohni ešte jedno želiezko – podala totiž návrh na usporiadanie referenda o zákaze posunu hranice pre odchod do dôchodku nad 62 rokov. Pre usporiadanie referenda sú veľmi prísne podmienky a rada rozhodne, či téma referenda spadá do oblastí, o ktorých je možné usporiadať plebiscit. Ak by Ústavná rada tento návrh schválila, stáli by pred opozíciou ešte ďalšie podmienky na samotné usporiadanie. Aby sa referendum mohlo konať, musela by s tým súhlasiť desatina oprávnených voličov, zhruba 4,9 milióna ľudí, a potvrdiť to podpisom. Tie by usporiadatelia museli nazbierať do deviatich mesiacov.

Oba verdikty sú od seba nezávislé, takže Macron môže zákon vyhlásiť aj vo chvíli, keď bude opozícia zbierať podpisy pre referendum, poznamenáva BFM TV. Otázne však je, či by Macron takéto rozhodnutie ustál politicky, vzhľadom na státisíce ľudí v uliciach, dodáva Le Monde.