Vojenský analytik hodnotí, čo chystajú Ukrajinci na Rusov. A kedy to spustia?

Už mesiace sa hovorí o veľkej ukrajinskej ofenzíve. Kedy sa začne a aké podmienky musia byť pre ňu splnené?

Jedným z veľkých faktorov je počasie. Pre väčšiu ofenzívu je potrebné, aby bola pôda relatívne suchá. Keď sa pozrieme na obrázky z Bachmutu, vidíme veľké množstvo bahna. Obzvlášť na poľných cestách, po ktorých jazdia ťažké kusy techniky. Keď tadiaľ prejdú tri až štyrikrát, tak sa z ciest stane oranisko. Pre ostatné vozidlá, najmä tie kolesové, je potom náročné tadiaľ prejsť. Ak sa armáda musí pohybovať v takomto teréne, môže útočiť, ale skôr na lokálnej úrovni. To je to, čo robili Rusi. Je však veľmi náročné výraznejšie postúpiť, obzvlášť keď jednotky musia opustiť cesty. Vtedy hrozí, že kolóny zásobovacích vozidiel niekde zapadnú, čo v lepšom prípade znamená, že nepríde včas benzín, munícia a podobne. V horšom prípade ich môže napríklad delostrelectvom napadnúť nepriateľ. Z pohľadu Ukrajiny dáva zmysel ešte nejaký týždeň počkať, aby počasie umožnilo pohyb aj na poľných cestách. Počas zimy tohto roku boli pomerne vysoké teploty. Znamená to, že Ukrajinci nemohli prejsť do útoku, o ktorom sa hovorilo v jeseni. Okrem toho Rusi zmobilizovali a posilnili vojsko.

Dá sa povedať, že na väčšine územia Ukrajiny, kde sa teraz vedú boje, by počas tohto mesiaca mohli vyschnúť zabahnené oblasti. V tom prípade by bol útok technicky možný. Ďalšou vecou však je, že Ukrajina má isté problémy s množstvom ťažkej techniky. Často sa hovorí, že by jej potrebovala stále viac. Európske štáty však v tom majú určité limity. V každom prípade by Kyjev potreboval zo západných dodávok zostaviť väčšiu a koherentnejšiu silu. Nemá zmysel posielať pre jednu či dve roty relatívne moderné tanky, pretože celkovo to bude mať malý vplyv. Ukrajina potrebuje vytvoriť zoskupenie niekoľkých brigád a v koordinovanejšej akcii väčšiu časť poslať do organizovanejšieho útoku. Potom je šanca, že technologická prevaha niekoľkých útvarov s lepšími zbraňovými systémami umožní úspešnejší prienik ruskou obranou. To sú teda dve hlavné roviny, keď hovoríme o ukrajinskej ofenzíve. Jednou je počasie, druhou je, aby mal Kyjev k dispozícii dostatočné množstvo síl, nielen v zmysle techniky, ale aj výcviku.

VIDEO: Manévre aj streľba z tankov. V Poľsku sa Ukrajinci pripravili na Rusov

Zistite viac o výcviku ukrajinských vojakov v Poľsku vo videu NATO.

Kto momentálne vojnu vyhráva?

Na jeseň vstúpili Ukrajinci do konfliktu ako silnejšia strana. Dokázali oslobodiť oblasť pod Charkovom. Potom mesto Cherson a vypudili Rusov z Pravobrežnej Ukrajiny (historický názov územia na pravej strane rieky Dneper, pozn. red.). V tom momente sa dalo povedať, že vyhrávali. Následne Rusi zmobilizovali vojakov a v súvislosti so zlým jesenným počasím sa im podarilo stabilizovať front. Vojna sa dostala do patovej situácie. Posledné dva mesiace to boli skôr Rusi, ktorí tlačili a trochu sa im podarilo postúpiť. Ale vo veľmi obmedzenej miere a malý úspech zaznamenali len pri Bachmute. Rusi obsadili Soledar a momentálne ovládajú asi 75 percent Bachmutu. Čo sa týka celkového víťazstva a porážky, keby sa vojna skončila dnes, tak si musíme povedať, že Rusko by ju svojím spôsobom vyhralo. V tom zmysle, že si vzalo nemalú časť územia. Určite je to menšia časť, akú si predstavovali pred začiatkom konfliktu. Ukrajinci sa bránili veľmi efektívne a účinne a Rusi urobili množstvo chýb. Skončilo by sa to však tak, že by získali časť územia. Pokiaľ sa máme rozprávať o ukrajinskom defenzívnom víťazstve, museli by Rusi o časť toho okupovaného územia prísť.

Všetci však hovoria, že Ukrajinci vojensky vyhrávajú.

Je to otázka interpretácie. Keď sa pozrieme do väčšiny vojnových databáz, ako v nich definujeme víťaza? Je ním ten, kto má na konci viac územia, ako mal na začiatku konfliktu. Podľa tohto jednoduchého meradla by vyhrali Rusi. Zdôrazňujem však, že by to dosiahli za cenu obrovských strát a určite by bolo ich víťazstvo omnoho menšie, ako si ho oni sami predstavovali v okamihu, keď spustili inváziu. Čo sa týka naplnenia pôvodných cieľov, tak sú Rusi asi na 10 percentách. Nemyslím to len z územného hľadiska, ale v zmysle celkového výsledku. Utrpeli šialené straty a získali málo. A aj o to možno ešte prídu.

Dá sa povedať, že pre 20-kilometrový zisk pri Bachmute prišli Rusi o desaťtisíce vojakov?

Pri číslach by som bol na oboch stranách opatrný. Môžeme určite povedať, že v okolí Bachmutu bol relatívny ruský úspech vykúpený pravdepodobne tisícami obetí. Samozrejme, ťažko povedať, koľko ich presne bolo. Je možné, že to boli dve až tri tisícky a mnohonásobne viac zranených. Ale azda boli tieto čísla oveľa vyššie. V každom prípade sme na strane Rusov videli veľké straty a pomerne malý zisk. Ešte horšia situácia pre nich bola pri meste Vuhledar, kde sa im nepodarilo vôbec nič. Len rozbili svoje dve pomerne dobré brigády a stratili desiatky kusov techniky. Tam nedosiahli ani čiastočný úspech. Výsledkom bolo iba množstvo mŕtvych, veľa zničenej techniky a nulový postup vpred.

Keby sme Rusov hodnotili iba podľa tejto bitky, boli by porazení, však?

Bola by to pre nich totálna prehra.

Ako bude Moskva reagovať na ukrajinskú ofenzívu?

Na strane Ruska je vidieť, že sa usiluje vybudovať rôzne zákopy, opevnenia a mínové polia.

Počuli sme to už v súvislosti s Krymom.

Nie je to len Krym, ale aj celé Záporožie a ďalšie oblasti. Je vidieť, že sa Rusko usiluje vybudovať pomerne hlbokú obranu, hoci nie všade ju už dokončilo. Je to však rozdiel v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi vojny, keď to príliš nerobili. Pochopili, že Ukrajina je silnejšia, ako tušili. Zároveň Rusi nie sú schopní dostatočne efektívne mobilizovať. Či z dôvodu, že sa ľuďom príliš nechce umierať na Ukrajine, ale aj preto, že majú obmedzené zásoby skladovej techniky, ktoré by mohli použiť. Vytváranie nových jednotiek je problém. No snažia sa vytvoriť hustejšiu sieť obrany a vytvárajú rôzne zákopy všade, kde sa to dá. Pre Ukrajinu by bol momentálne útok zložitejší, ako ten, ktorý zvládli na začiatku septembra minulého roku. Rovnako je vidieť, že Rusi sú predsa len schopní na základe mobilizácie vyslať na bojisko väčšie počty vojakov. Hoci sú slabšie vycvičení, z pohľadu útočníka to znamená, že musí prekonať ďalšiu prekážku.

Otázkou je, či budú Rusi schopní správne odhaliť miesto, na ktorom sa Ukrajinci rozhodnú pre útok. Pokiaľ áno, asi tam presunú svoje najlepšie jednotky, výsadkárov, námornú pechotu či lepšie tankové útvary. Z pohľadu Ukrajincov by dávalo zmysel, keby predstierali útok istým smerom, ale udreli by inde. Musia sa usilovať zmiasť nepriateľa a zamerať sa na miesto, na ktorom bude protivník pomerne slabý, a kde budú mať najväčšiu šancu na úspech.

VIDEO: Na ruské zlo nezabudnú. Nad Bučou veje ukrajinská vlajka

Už túto taktiku použili?

Dlho ohlasovali ofenzívu proti Chersonu. Rusi tam výrazne posilnili posádku a poslali k mestu lepšie vycvičené útvary. Ale vďaka tomu mali na konci augusta a začiatkom septembra na bojisku málo vojakov a odkryli si oblasť okolo Charkova. Pre Ukrajincov potom bolo pomerne jednoduché tam prekvapivým útokom rozvrátiť ruskú obranu.

Kedy budú z vojenského hľadiska Ukrajinci pripravení?

Väčšina laikov zdôrazňuje rolu technológií. Omnoho zásadnejším faktorom sú však schopnosti. Z pohľadu útoku to platí dvojnásobne. Nie je až také zásadné, akú techniku používa jedna či druhá strana, ale podstatnejšie rozdiely sú v kvalite prípravy osôb. Z pohľadu Rusov aj Ukrajincov je dôležité, či sú schopní vycvičiť dostatočnú vojenskú silu, ktorá dokáže na bojisku prevážiť v rozhodujúcej alebo vo väčšej ofenzívnej operácii. Je to pomerne ťažké, lebo to trvá mesiace. Ukrajinci sa snažia vytvoriť niekoľko brigád, ktoré budú pravdepodobne vybavené západnou technikou. Trvá to niekoľko mesiacov. Technika hrá rolu, ale výcvik a schopnosti sú zásadnejšie. Vojaci potrebujú čas, aby si zvykli na zbrane, boli schopní ich efektívne využívať a skoordinovať sa. Pre útok je to úplná alfa a omega. Môžeme sa hodiny rozprávať, aký dostrel má to či iné delo, ale na konci je kľúčová otázka toho, či sú útočné jednotky schopné zladiť svoj pohyb v teréne s pohybom delostreleckej paľby a podobne. Pokiaľ nie, je to problém.

Čo sa týka lietadiel, som pri nich trocha skeptický. Možne o pol roka bude mať Ukrajina západné stroje. Ale pre momentálne plánovanú ofenzívu to nie je až také podstatné. Ruská aj ukrajinská protivzdušná obrana je robustná. Kým by sa podarilo vyradiť protivzdušnú obranu, aby lietadlá mohli pôsobiť proti pozemným silám, tak sa rozprávame pri lepšom scenári o dlhých dňoch až týždňoch. Keď mám určité množstvo peňazí a mám sa rozhodnúť, do čoho by som ich investoval, či mám zaobstarať ďalších 50 tankov a poriadne vycvičiť posádky alebo vybaviť 10 až 20 západných stíhačiek, tak poviem, že si radšej zaobstarám 50 až 100 tankov. Lebo pri takýchto počtoch by stíhačky nehrali zásadnú úlohu. Nehovorím, že letectvo nemá zmysel, ale obe strany majú robustnú protivzdušnú obranu, cez ktorú sa nie je ľahké dostať.

Vedia Ukrajinci užitočne využiť Slovenskom odovzdané migy alebo systém S-300?

Sú to zbrane, s ktorými pracovali už predtým. To znamená, že ich vedia pomerne rýchlo využiť. Prinajhoršom na náhradné diely. S-300 funkčná bola a myslím si, že aj časť migov je schopná letu. Z tohto pohľadu ich Ukrajinci použijú a trochu im to pomôže. V prípade migov budú schopní lietať o niečo dlhšie a pre Rusov to znamená istý problém. Význam S-300 bol podľa mňa ešte o niečo väčší. Je to zbraňový systém, ktorý Ukrajinci výrazne potrebujú, aby držali ruské letectvo v šachu.

Prečo Ukrajinci žiadajú stíhačky F-16, ktoré sú náročné na prevádzku? Prečo sa nehovorilo o prijateľnejších švédskych strojoch Gripen?

Akýkoľvek systém, ktorý nie je exsovietskej produkcie, predstavuje pre Ukrajincov istý problém. Logistických aj organizačných zmien, ktoré by museli urobiť, by bolo pomerne veľa. Kyjev má dve možnosti. Môže sa držať sovietskej techniky, ktorú sú schopní Ukrajinci prijať a používať okamžite. Nevýhodou je, že jej už nie je tak veľa a nie je moderná. Znižuje to jej bojovú efektivitu. Pri západných strojoch to neplatí. No z pohľadu západných vlád už nehovoríme o malých sumách. Niekomu dávame desiatky miliónov dolárov za jediný kus techniky. A je otázkou, či to bude mať efekt. Pokiaľ nie, tak je pochopiteľné, že sa do toho nikomu nechce. Nikto nevyrába lietadlá ako Baťa cvičky. Nevieme dať 100 kusov F-16 alebo gripenov. Toľko ich často ani nie je. Takže je asi pochopiteľné, že sa do istej miery zdráhame pri debate, že by túto techniku mala Ukrajina dostať.