Biden sa stretol s kňazom, ktorý udelil posledné pomazanie jeho synovi. Neubránil sa slzám

„Proste sa to tak zbehlo, že u nás pracuje kňaz, ktorý v Spojených štátoch udelil jeho (Bidenovmu) synovi posledné pomazanie,“ povedal kňaz Richard Gibbons, ktorý amerického prezidenta sprevádzal po kostole v Our Lady of Knock. Biden sa s O'Gradym chcel okamžite stretnúť a poslal pre neho člena svojej ochranky. Prezident sa podľa Gibbonsa rozplakal a všetci sa spoločne pomodlili za Bidenovu rodinu.

Our Lady of Knock je katolíckym pútnickým miestom. Jeho obyvatelia v roku 1879 oznámili, že sa im zjavila Panna Mária, Jozef, Ján Krstiteľ, anjeli a oltár s krížom a baránkom symbolizujúcim Ježiša. Ročne tam zavíta 1,5 milióna veriacich.

Biden, ktorý mal v Írsku predkov a ku svojim írskym koreňom sa hrdo hlási, dnes končí trojdňovú návštevu tohto ostrova. Večer má ešte vystúpiť s prejavom pred katedrálou v meste Ballina. Jeho rodinný predok Edward Blewitt v roku 1828 predal tehly použité na výstavbu tejto katedrály. Získané peniaze použil na financovanie emigrácie svojej rodiny do USA.

Som doma

Jedna vetva Bidenovej rodiny pochádza práve z grófstva Mayo. Prezident tam navštívil aj genealogické stredisko s cieľom zistiť viac o svojom pôvode. Vo štvrtok pred írskym parlamentom vyhlásil, že je doma.

Čítajte viac Biden vyzval na obnovenie vlády v Severnom Írsku: Vaša budúcnosť je budúcnosťou Ameriky

Prezident USA v tomto prejave takisto povedal, že príbeh Írska je víťazstvom nádeje nad zúfalstvom. Vyslovil aj jasné varovanie, aby Spojené kráľovstvo užšie spolupracovalo s Írskom a chránilo tak 25-ročnú mierovú dohodu v Severnom Írsku.

Biden v stredu v severoírskom parlamente (Stormont) vyzval na obnovenie regionálnej vlády. Zo Stormontu pred vyše rokom odišla pre nezhody týkajúce sa pobrexitových obchodných vzťahov probritská Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá tvorí polovicu systému spoločnej vlády.

Počas svojej cesty sa americký prezident stretol s britským premiérom Rishim Sunakom, ako aj írskym prezidentom Michaelom Higginsom a premiérom Leom Varadkarom či vládnymi predstaviteľmi Severného Írska.