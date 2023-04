Ukrajina môže veľkú protiofenzívu odložiť až na rok 2024, píše Bloomberg

Podľa Európanov zapojených do vojenskej podpory pre Ukrajinu sa zvažuje možnosť, že by sa operácia uskutočnila v dvoch etapách, píše agentúra Bloomberg. V prvej by ukrajinská armáda postúpila asi o 30 kilometrov, čo by jej ďalekonosnému delostrelectvu umožnilo zasiahnuť zásobovacie línie ruských jednotiek.

Pripravila by sa tak pôda pre silnejší a úspešnejší úder v roku 2024, hovorí jeden zo zdrojov agentúry. Západné krajiny tiež podľa neho potrebujú zvýšiť kapacity na výrobu munície a poskytnúť takú podporu, ktorá by Ukrajine umožnila doviesť operáciu do úspešného konca.

Chystá sa ofenzíva? Ukrajinci cvičia na Rusov

Melitopoľ na rane

Na základe súčasného pomeru síl na frontoch sa očakáva, že Ozbrojené sily Ukrajiny zasiahnu v regióne Melitopoľu so zámerom rozdeliť ruskú obranu a zablokovať pozemný koridor z Krymu. Odrezali by tak nepriateľa od dodávok zbraní a prísunu nových jednotiek.

Niektorí európski predstavitelia však pochybujú, že sa to podarí tento rok, najmä preto, že na takýto úder sa pripravuje aj ruská armáda a prelomenie obrany do hĺbky by si vyžiadalo značný arzenál, pričom tisíce vojakov by zaň zaplatilo svojimi životmi.

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken ešte minulý týždeň uviedol, že ukrajinská ofenzíva sa začne v najbližších týždňoch. Očakávalo sa, že odštartuje do polovice mája, pričom útoky by išli mnohými smermi a zahŕňali diverzné akcie, píše Bloomberg s odvolaním sa na viacerých európskych vojenských predstaviteľov. Podľa jedného z nich začatie ofenzívy nebude nevyhnutne hlavným prvkom operácie vzhľadom na to, že Rusko sa na ňu pripravovalo.

Čítajte viac Beží už ohlásená ofenzíva? Rusi nemajú vopred nič vyhraté

Najskôr v lete?

Ukrajinskí analytici očakávajú neskorší štart, aby bol čas na získanie dodatočného vybavenia z krajín NATO a na lepšiu prípravu na operáciu s kombinovanými zbraňami, čo si vyžiada koordinovanú spoluprácu medzi rôznymi zložkami armády, poznamenáva Bloomberg.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ tento týždeň počas návštevy Washingtonu povedal, že protiofenzíva by sa mohla začať v lete, keďže od nej závisí ďalší priebeh vojny a Kyjev na ňu musí byť stopercentne pripravený.

V uniknutých dokumentoch Pentagonu, ktoré sú datované od februára do začiatku marca, sa tiež objavili pochybnosti ohľadom pripravenosti Ozbrojených síl Ukrajiny na totálnu protiofenzívu. Hlavnými problémami sú formovanie a výcvik jednotiek pre kombinovanú zbrojnú operáciu, ako aj nedostatočnosť vybavenia protivzdušnej obrany na pokrytie jednotiek na fronte.

Americký minister obrany Lloyd Austin zároveň začiatkom tohto týdňa povedal, že Ukrajina je presvedčená o svojej schopnosti viesť úspešnú protiofenzívu. „Majú vynikajúci plán na začatie operácie a minister obrany Olexij Reznikov verí, že sú vo veľmi dobrej pozícii,“ povedal Austin.

Šéf Pentagonu sa ale o čase protiofenzívy vyjadril zámerne vágne. USA a ich spojenci budú naďalej pomáhať Ukrajine, aby uspiela „kedykoľvek sa rozhodne začať útočnú operáciu,“ cituje Bloomberg Austina. „Len prezident Volodymyr Zelenskyj a ďalší lídri reálne poznajú všetky detaily plánu“, dodal.

„Je možné, že niektoré vyhlásenia a správy sa objavujú v rámci dezinformačnej kampane s cieľom zmiasť a oklamať ruské velenie,“ pripúšťa Bloomberg.

Minulý rok sa Kyjevu podarilo odvrátiť pozornosť Moskvy veľkou informačnou prípravou na ofenzívu na Cherson. Tá sa vtedy naozaj začala, no hlavný úder Ozbrojené sily Ukrajiny nečakane zasadil na severovýchod, v dôsledku čoho sa im podarilo oslobodiť Charkovskú oblasť a dostať sa k hraniciam Luhanska.