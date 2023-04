ONLINE: Brazílsky prezident vyzval USA a EÚ, aby začali hovoriť o mieri

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 415. deň VIDEO: Americké bombardéry na jadrovom cvičení Global Thunder.

8:20 Švajčiarsko oznámilo, že vynaloží približne 2 miliardy dolárov na humanitárnu a rozvojovú pomoc Ukrajine v priebehu nasledujúcich šiestich rokov, uviedla agentúra AP. Švajčiarsko tak poskytne finančnú pomoc pre Ukrajinu po tom ako kritici zo Západu tlačili na Bern, aby urobil viac pre Ukrajinu, pomohol jej brániť sa proti ruským útočníkom a potláčať ruské záujmy.

Švajčiarska vláda potvrdila piatkové vyjadrenia ministra zahraničných vecí Ignazia Cassisa z Washingtonu, že poskytne Ukrajine 1,8 miliardy švajčiarskych frankov (približne 2 miliardy dolárov) do roku 2028 a pridá tak 1,5 miliardy k 300 miliónom, ktoré už vyčlenila na tento a budúci rok.

Z celkovej sumy je približne 650 miliónov frankov vyhradených na pomoc pri obnove Ukrajiny. Ostatné západné krajiny však tlačili na Švajčiarsko, aby urobilo viac aj na iných frontoch: niektoré členské krajiny Európskej únie vyjadrili frustráciu z toho, že im Bern nepovolil poslať zbrane a iné vojenské vybavenie švajčiarskej výroby, ktoré nakúpili na Ukrajinu.

Švajčiari argumentujú, že ich ústavou požadovaná neutralita im nielenže bráni posielať zbrane silám, bojujúcim v aktívnych vojnových zónach, ako je Ukrajina, ale nedovolí ani iným krajinám dodávať bojovým stranám vojnový materiál vyrobený vo Švajčiarsku.

Švajčiarsky denník Handelszeitung informoval, že takzvaná Skupina siedmich krajín – Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a USA – tento mesiac poslala list švajčiarskym úradom, v ktorom žiadajú krajinu urobiť viac pre posilnenie medzinárodných sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu.

Americký veľvyslanec v Berne Scott Miller v nedávnych vyhláseniach pre švajčiarske médiá uviedol, že vo Švajčiarsku môže byť zmrazených ďalších 50 až 100 miliárd frankov.

Švajčiarska vláda poznamenala, že sa pripojila k sérii ekonomických sankcií voči Rusom a ruským záujmom, ktoré zaviedla Európska únia, hoci Švajčiarsko nepatrí medzi jej členské krajiny.

8:00 Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty by mali prestať „podporovať vojnu“ na Ukrajine „a začať hovoriť o mieri“, informuje agentúra AFP.

USA a ich západní spojenci dlhodobo poukazujú na to, že dodávky zbraní Kyjevu sú nevyhnutné pre to, aby Ukrajina ubránila svoje vlastné územie a obyvateľstvo voči mohutnej vojenskej agresii, ktorú Rusko spustilo vlani vo februári.

„Spojené štáty musia prestať podporovať vojnu a začať hovoriť o mieri, takisto aj Európska únia musí začať hovoriť o mieri,“ povedal Lula da Silva novinárom v Pekingu na záver svojej návštevy Číny, kde sa stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom.

Medzinárodné spoločenstvo tak bude môcť „presvedčiť“ šéfa Kremľa Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že „mier je v záujme celého sveta“, povedal brazílsky prezident pred odchodom do Spojených arabských emirátov.

Lulova návšteva Číny, hlavného obchodného partnera Brazílie, bola podľa AFP zameraná na posilnenie väzieb s Pekingom. Zároveň mala byť prejavom Lulovej snahy demonštrovať, že „Brazília je späť“ ako kľúčový hráč na medzinárodnej scé­ne.

Nový brazílsky ľavicový prezident sa v rámci politiky vyvažovania snaží aj o úzke vzťahy s Washingtonom. Vo februári sa stretol v Bielom dome s americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Na rozdiel od západných mocností, Čína ani Brazília po invázii Moskvy na Ukrajinu neuvalili na Rusko sankcie a obe tieto krajiny sa snažia zaujať pozíciu sprostredkovateľa mierového urovnania konfliktu.

Lula pred svojou cestou do Číny navrhol vytvorenie skupiny krajín, ktoré by sa spoločne pokúsili sprostredkovať mier na Ukrajine a avizoval, že túto tému prediskutuje s Pekingom. Po stretnutí s čínskym prezidentom brazílsky prezident neuviedol, či so svojím návrhom uspel. Povedal len to, že „je dôležité mať trpezlivosť“ hovoriť s Putinom aj so Zelenským.

„No predovšetkým je potrebné presvedčiť krajiny, ktoré dodávajú zbrane a podporujú vojnu, aby prestali,“ domnieva sa Lula.