Poľskí tajní Medvedevovi: Len ďalej kombinujte alkohol a drogy

Ruského politika kedysi pokladali za predstaviteľa liberálneho krídla režimu Vladimira Putina. No najmä od začiatku invázie proti Ukrajine sa Medvedev priam odtrhol z reťaze. Na Kyjev útočí genocídnymi vyhláseniami a Západu sa pravidelne vyhráža jadrovou vojnou.

Naposledy Medvedev, ktorý teraz pôsobí ako podpredseda bezpečnostnej rady, pohrozil na sociálnej sieti Twitter Poľsku a predsedovi vlády Mateuszovi Morawieckému.

"Nejaký hlupák Mateusz Morawiecki povedal, že Ukrajina má právo zasiahnuť Rusko a že sa nebojí vojny NATO proti Rusku, pretože to by ju ju rýchlo prehralo. Neviem, kto vyhrá alebo prehrá takúto vojnu, ale vzhľadom na úlohu Poľska ako základne NATO v Európe táto krajina určite zmizne spolu so svojím hlúpym premiérom,“ napísal Medvedev

Málokto však berie exšéfa Kremľa vážne. Špekuluje sa, že Medvedev má problémy s alkoholom a že jeho vyjadrenia sú len snahou vytvoriť si drsný imidž a zapáčiť sa Putinovi, aby v rámci režimu prežil. Na jeho vyjadrenia o Poľsku ironicky reagovala Agentúra pre vnútornú bezpečnosť.

„Vážený pán Medvedev. Pamätajte si, že kombinácia alkoholu s drogami je veľmi nebezpečná. Pokračujte v tom,“ odkázala bývalému ruskému prezidentovi poľská kontrarozviedka.