ONLINE: Zelenskyj chce bezpečnostné záruky ešte pred vstupom do NATO

Ukrajina usiluje o urýchlený vstup do NATO, ale prezident Volodymyr Zelôenskyj žiada bezpečnostné záruky ešte predtým, než sa tak stane.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 416. deň VIDEO: Neuveriteľný záber: ukrajinský vojak len o vlások unikol smrti.

7:12 V Bachmute sa medzi ruskými a ukrajinskými silami odohrávajú neobyčajne krvavé boje, uviedol v sobotu hovorca východného zoskupenia ukrajinských síl Serhij Čerevatyj. Proukrajinské sily sa podľa neho ale v meste v severoukrajinskej Doneckej oblasti stále držia, informovala agentúra Unian.

„Priamo v mestskej zástavbe sa dnes odohrávali neobyčajne krvavé boje. Nepriateľ si stanovil za cieľ prevziať kontrolu nad týmto nedobytným mestom – pevnosťou. Naši vojaci v neľútostných bitkách robia všetko pre to, aby oslabili bojovú kapacitu nepriateľa, zničili jeho silu a morálku,“ uviedol Čerevatyj.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že žoldnieri súkromnej Wagnerovej skupiny v Bachmute dobyli ďalšie dve štvrte na severnom a južnom okraji mesta. V tomto postupe ich mali podľa Moskvy podporiť výsadkové jednotky. Informácie bojujúcich strán o situáciu na bojisku však nemožno nezávisle overiť.

Ruské invázne sily sa snažia dobyť Bachmut už mnoho mesiacov. Ukrajinskí predstavitelia i pozorovatelia dlhodobo uvádzajú, že sa pri meste vedú najintenzívnejšie boje z celého frontu, ktoré si vyžiadali nespočetné množstvo mŕtvych na oboch stranách.

6:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu vyslovil za to, aby Ukrajina získala efektívne bezpečnostné záruky ešte pred svojím vstupom do aliancie NATO.

Zelenskyj sa o to zasadzoval počas sobotňajšieho telefonátu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým diskutoval o prípravách júlového summitu NATO vo Vilniuse a o jeho očakávaných výsledkoch, najmä pokiaľ ide o potrebu Ukrajiny získať účinné bezpečnostné záruky ešte pred svojím vstupom do západnej obrannej aliancie NATO.

Agentúra DPA, ktorá o tom informovala, dodala, že Zelenskyj chce urýchlený vstup Ukrajiny do západnej obrannej aliancie.

Agentúra súčasne pripomenula, že predpokladom pre vstup do NATO však je, že kandidátska krajina nesmie byť zapojená do medzinárodných konfliktov a sporov o hranice – Ukrajina bola pritom vlani vo februári napadnutá Ruskom. Jedným z dôvodov ruskej invázie bola snaha Ukrajiny vymaniť sa zo sféry vplyvu Ruska, orientovať sa na Západ a perspektívne aj vstúpiť do NATO.