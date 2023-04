Reznikov: Ukrajinské straty sú menšie ako počet obetí zemetrasenia v Turecku

„Minister urobil nejednoznačné vyhlásenie, ktoré môže vyvolať škandál,“ poznamenala agentúra Unian. Pripomenula, že februárová pohroma v Turecku si vyžiadala vyše 50 000 životov.

„Samozrejme, máme straty, pretože sme vo vojne. Sú ale kriticky nižšie ako ruské. Nemôžem povedať číslo, ale môžem uistiť, že celkové číslo je menšie, ako počet obetí v dôsledku zemetrasenia v Turecku,“ povedal Reznikov.

VIDEO: Leyenová zverejnila, čo nemala – ukrajinské straty. Šéfka Európskej komisie hovorila vlani koncom novembra o strate až 100-tisíc vojakov. Neskôr túto časť videá odstránili.

Zdôraznil, že ukrajinské velenie šetrí životy vojakov, zatiaľ čo Rusko používa svoje jednotky ako potravu pre delá.

"Je to taktika mlynčeka na mäso. Im je to úplne jedno. Len v Bachmute Rusko každý deň stráca 500 ľudí, zabitých a ranených. To je jeden prápor za 24 hodín. Sú to žoldnieri a bývalí trestanci z Vagnerovej skupiny. To je barbarstvo, "dodal.

Unian pripomenul, že politické a vojenské vedenie krajiny už skôr verejne ohlásilo, že presné údaje o stratách zverejní až po vojne. Napriek tomu z času na čas zovšeobecnené údaje z Kyjeva zaznejú.

Napríklad v decembri poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak vyhlásil, že Ukrajina od ruského vpádu do konca novembra prišla o približne 13 000 zabitých vojakov a že väčšinu ranených sa darí zachrániť a vrátiť do armády.

Po nedávnom úniku dokumentov z Pentagónu sa na verejnosť dostalo, že americké spravodajské služby odhadujú nezvratné straty ukrajinských síl na 16 000 až 17 500 vojakov. Za príznačné Unian označil, že Rusi dokument „upravili“, aby Rusku prisúdili ukrajinské straty a Ukrajine stratu 71 000 zabitých vojakov, čo bol však americký odhad ruských strát.