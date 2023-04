V Prahe prebehla veľká demonštrácia, proti vláde aj chudobe

Kritizovali vládu premiéra Petra Fialu, ktorá podľa nich ožobračuje ľudí a obmedzuje slobodu slova. Z Václavského námestia zamierili k Úradu vlády a na mieste vytvoriili živú reťaz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Predseda strany PRO a hlavný organizátor protestov Jindřich Rajchl uviedol, že demonštrujú preto, lebo vláda ignoruje ich požiadavky, ktoré jej zaslali ešte vo februári. „Chceme nenásilným občianskym protestom odstrániť päťkoaličnú vládu,“ vyhlásil Rajchl a dav ľudí následne skandoval: „Demisiu!“. Predseda PRO dodal, že chcú štát vrátiť občanom ČR.

Predseda PRO ešte v piatok avizoval, že pôjde o nenásilný protest. Vyzval ľudí, aby si priniesli kvetiny a dali ich policajtom. Tí podľa neho zdieľajú názor demonštrantov, ale musia si robiť svoju prácu.

Petícia pred Úradom vlády

Demonštranti z protestu Česko proti chudobe, ktorí v nedeľu popoludní pochodovali z Václavského námestia Prahou, neskôr obklopili Úrad vlády a pokračovali v skandovaní protivládnych hesiel. Členovia strany PRO chcú na mieste zostať celú noc v rámci 24-hodinovej petičnej akcie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„To, že táto vláda musí preč, je úplne jasné,“ vyhlásil predseda strany PRO Jindřich Rajchl. Jeho priaznivci pred Strakovou akadémiou skandovali heslá, ako napríklad „Už sme tu“, „Hanba vláde“ alebo „Rakušan do basy“.

Organizátori opäť vystúpili s prejavmi. Kritizovali v nich vládu nielen za posielanie zbraní Ukrajine či ekonomickú situáciu v Česku, ale aj za plánované rušenie pobočiek Českej pošty, zavedenie dátových schránok pre podnikateľov či za vôľu koalície zaviesť korešpondenčnú voľbu.

Rajchl neskôr vyhlásil, že kritizovaním nič nedosiahnu, preto na to chcú ísť tentokrát pozitívne a ponúkajú riešenia. Jedným z nich je, aby Česko prestalo posielať na Ukrajinu zbrane. Zástupcovia strany PRO tvrdia, že chcú mier a ten sa podľa nich nedá dosiahnuť vyzbrojovaním Ukrajiny.

Kritizovali ministerku obrany Janu Černochovú a ministra zahraničných vecí Jana Lipavského, ktorých nazvali „emočne nestabilnými“, čo im podľa PRO bráni zastávať ministerské funkcie.

Účastníci demonštrácie mali možnosť podpísať štyri petície – za lacné energie, za bezpečnosť ČR, za obranu slobody slova a za mierové riešenie vojny na Ukrajine a neutrálnu zahraničnú politiku Česka. S petičnými stánkami chcú byť pred Úradom vlády nasledujúcich 24 hodín a potom aj v priebehu utorka a stredy.

Predseda PRO vyzval ľudí, aby prestali sledovať „mainstreamové médiá“, pretože tie sú podľa neho hlavným vinníkom aktuálnej situácie. Avizoval, že v mediálnej oblasti príde v najbližšej dobe s riešením, z ktorého budú ľudia nadšení.

Na záver zaspievali českú aj slovenskú hymnu. Rajchl dodal, že sú pripravení podporiť v podobných snahách aj Slovákov. Chcú sa tiež usilovať o priazeň voličov v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu.

Predseda strany PRO v ostatnej dobe čelil kritike, že ako organizátor protestov proti chudobe jazdí na stretnutia so svojimi priaznivcami luxusným autom Porsche Panamera. Podľa neho mu však novinári iba závidia. „Neprotestujeme len proti ekonomickej biede, protestujeme proti morálnej a mravnej biede,“ reagoval nedávno Rajchl. Štát podľa neho musí riadiť človek, ktorý preukázal, že je slušným manažérom.

Česi protestovali aj v marci

Na predchádzajúcej demonštrácii organizovanej stranou PRO sa 11. marca zišli v Prahe desaťtisíce ľudí. Rečníci vtedy zopakovali požiadavky strany PRO adresované členom vlády. Chcú napríklad, aby štát odkúpil 100 percent akcií energetickej spoločnosti ČEZ alebo aby Česko prestalo posielať Ukrajine zbrane.

Rajchl vtedy vyhlásil, že ak tieto požiadavky kabinet nesplní do 10. apríla a nepodá demisiu, budú blokovať vládne budovy. To sa podľa jeho slov z piatkovej tlačovej konferencie nakoniec teraz neuskutoční. Majú však v pláne svoje protesty stupňovať. Svoju stratégiu nechcel konkretizovať, aby sa na to podľa jeho slov nemohol pripraviť minister vnútra Vít Rakušan.

Po skončení marcového protestu sa časť jeho účastníkov pokúsila vniknúť do budovy Národného múzea, odkiaľ chceli odstrániť ukrajinskú vlajku. Z priestoru ich museli vytlačiť policajní ťažkoodenci. V rámci zásahu polícia zatkla niekoľko ľudí.

V rovnakom čase sa v nedeľu na Staromestskom námestí koná zhromaždenie Kultúrou proti antisemitizmu, ktorého účastníci tiež plánujú pochod centrom mesta. Oba pochody majú cieľ na pražskej Malej Strane.