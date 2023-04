ONLINE: Senátor Kelly: Vycvičiť ukrajinských pilotov na F-16 by trvalo rok

Na to, aby mohli Ukrajinci využiť stíhačky F-16 vo vojne s Ruskom, bude treba veľa času na výcvik, uviedol americký senátor Mark Kelly.

6:54 Na 15 mŕtvych stúpol v nedeľu počet obetí, ktoré si vyžiadal piatkový ruský nálet na bytový dom v meste Sloviansk na východe Ukrajiny. Ďalších 24 osôb utrpelo pri útoku zranenia, uviedol v nedeľu gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko. TASR o tom píše na základe správ staníc CNN a Sky News.

Ruské strely zničili v piatok dve vrchné poschodia päťposchodového obytného domu, postaveného v štýle typickom pre sovietsku éru. Oproti domu následne vypukol požiar. Na mieste zasahovali hasiči, záchranári, zdravotníci aj policajti.

Pri náletoch zahynul aj dvojročný chlapec. Niekoľko ľudí bolo následne nezvestných. Záchranári po nich pátrali dva dni, pričom podľa Kyrylenka vytiahli spod trosiek domu piatich preživších vrátane 14-ročného dievčaťa. Ukrajinská štátna pohotovostná služba (SES) následne v nedeľu oznámila, že záchrannú operáciu ukončila.

Piatkové ruské nálety rakiet S-300 spôsobili v celkom meste škody na domoch, administratívnych budovách, autách či aj školskom ihrisku. Útoky patrili k vôbec najhorším, aké toto mesto zažilo od začiatku roka, uvádza CNN.

6:30 Dajte žene z vášho okolia plnú moc, vysporiadajte si majetok a vyhýbajte sa vojenským komisariátom – hovoria rady nezávislého portálu Meduza ruským mužom, ktorých by sa mohla týkať nová vlna mobilizácie v krajine.

6:00 Podľa odhadov bude trvať rok, kým by v USA vycvičili 12 ukrajinských pilotov, aby mohli využívať stíhačky F-16. uviedol americký demokratický senátor a bývalý astronaut Mark Kelly v televízii CBS. Na otázku či nesúhlasí s názorom prezidenta Joe Bidena, že Ukrajina teraz tieto stíhačky nepotrebuje, odpovedal, že to treba preskúmať.

„Nedávno sme tu v Arizone, v Tucsone, kde žijem, hodnotili dvoch ukrajinských pilotov F-16. Hovoril som s leteckými inštruktormi. Stále nie je jasné, ako presne chcú F-16 používať. Hľadajú ďalší nástroj, ktorý zmení pravidlá hry. Stíhačka F-16 nie je delo, nie je to tank, je veľmi komplikovaná a náročná na údržbu. Pozreli sme sa aj na niektoré iné možnosti. Myslím tým, že sú aj iné krajiny, ktoré majú F-16, ktoré by sa mohli stať jednou z možností, ale bude to chvíľu trvať. Podľa odhadov bude trvať približne rok, kým vycvičíme 12 ukrajinských pilotov MiG-29, ak sa vydáme touto cestou,“ uviedol Kelly v CBS.

V marci prišli do USA dvaja ukrajinskí piloti v súvislosti s lietadlami F-16. Ruská štátna agentúra TASS v tejto súvislosti citovala hovorcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho, ktorý podľa nej pre CNN povedal, že výcvik ukrajinských pilotov v Arizone sa netýka pilotovania, ale hodnotenia možnosti využívať americké presne riadené strely na stíhačkách MiG.

Senátor Kelly sa nedávno vrátil z Ukrajiny. Podotkol, že bol 25 rokov v námorníctve Spojených štátov, lietal na bojové lety, ale prvýkrát sa dostal do vojnovej zóny, do krajiny brutálne napadnutej Vladimirom Putinom.

„Každý deň sa tam páchajú vojnové zločiny. Situácia je jednoducho srdcervúca. Viete, jedna z vecí, na ktorú sme sa pozerali, boli ich zásoby munície. Nechcem sa vyjadrovať konkrétne k utajovaným spravodajským informáciám, ale musíme sa uistiť, že im aj naďalej budeme poskytovať zbrane a zbraňové systémy, ktoré potrebujú, aby boli úspešní. Nemôžeme dovoliť Putinovi, aby zvíťazil. On povedal, aký má plán. Myslím tým, že chce obnoviť sovietske impérium, a ak ho nezastavíme na Ukrajine, domnievam sa, že sa nedá povedať, kam pôjde ďalej,“ povedal Kelly.