WHO: Pri bojoch v Sudáne zahynulo najmenej 83 ľudí, vyše 1100 je zranených

Boje v Sudáne si podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) od štvrtka vyžiadali vyše 83 životov a viac ako 1 126 zranených. Komplikujú navyše prístup k zdravotnej starostlivosti. WHO to uviedla v tlačovej správe. Agentúra Reuters v pondelok informovala dokonca o 97 mŕtvych od soboty.