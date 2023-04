Pellegrini verzus Fico. Čo na nich hovorí nemecký poslanec za SDP?

Šéf strany Hlas a expremiér Peter Pellegrini sa v marci stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. No Hlas nie je členom európskych socialistov, ku ktorým patrí SPD, a na Slovensku sa k nim hlási Smer bývalého premiéra Roberta Fica, ktorý však vystupuje prorusky a nevylučuje spoluprácu s extrémistami. Sledujete to ako nemecký sociálny demokrat?

Nemecko so Slovenskom spolupracuje ako s krajinou, nie s jednotlivými politikmi. Kancelár Scholz sa nestretol v pánom Pellegrinim v úrade, ale v Dome Willyho Brandta. Nemecko nevyberá iným štátom vlády a ani to nechce robiť. Samozrejme, ako strana sociálnych demokratov vnímame, že na Slovensku máme problematického partnera. Neviem, či kancelár Scholz bude hovoriť s pánom Ficom, to je stranícke rozhodnutie. Ale pozorne sledujeme, ako sa za posledné roky vyvíja strana Smer. Ak niekto hovorí, že na Slovensko sa vracia wehrmacht, tak to nie je spôsob, ako chceme, aby nás niekto vnímal. (Fico vlani použil slovo wehrmacht na označenie nemeckej armády, takto sa však nazývali nacistické sily, pozn. red.). Bundeswehr nepotrebuje, aby ho ľudia zasypali kvetmi, ale keď v nejakej krajine pôsobí, čo je aj prípad Slovenska, naši vojaci chcú mať pocit, že ich vítajú. Na šesť mesiacov opúšťajú rodiny a potom ich niekto označí za wehrmacht.

VIDEO: Sláva Ukrajine. Kličko sa posadil do tanku Leopard

Do nemeckého tanku Leopard 2 sa posadil aj Ukrajinec Vladimir Kličko, bývalý boxerský majster sveta v ťažkej váhe. Pozrite si, čo odkázal svetu. Zdroj: Twitter Vladimira Klička.

Keby sa Fico stal po septembrových voľbách premiérom, mohol by nasledovať aj scenár, že by nemeckí vojaci odišli zo Slovenska?

Je to aj otázka pre NATO. Keby krajina chcela, aby sme odišli, určite by sme to urobili. Samozrejme, debatovali by sme i o tom, ako nemeckých vojakov na Slovensku vnímajú. A určite má Nemecko ďalších partnerov, napríklad Litvu, ktorí by boli veľmi radi, keby mohli privítať príslušníkov Bundeswehru. Pre nás je to veľmi čudná situácia. Nemeckých vojakov v podstate všade vnímajú pozitívne. Aj v Afrike či Iraku. Pre nás Nemcov je to niečo, čo musíme pochopiť, je to priam psychologická vec. V minulosti sme z vojenského hľadiska nemuseli prebrať žiadnu zodpovednosť aj preto, lebo sme si hovorili, že naše jednotky nikto nechce. Ale o túto výhovorku sme prišli, lebo sme svedkami toho, ako nás ľudia vítajú. Je jasné, že musíme prebrať časť zodpovednosti za Európu. To nezvládne krajina, ktorá má 5,5 milióna obyvateľov ako Slovensko. Preto musíme spolupracovať, ale zároveň je pre nás čudné, ak tu nejakí politici hovoria o wehrmachte.

V posledných týždňoch sa objavili správy o ťažkostiach s opravou nemeckých zbraní z Ukrajiny v Michalovciach, čo malo mať súvis aj s dovoznými clami. Slovenský minister obrany Jaroslav Naď povedal, že problém bol na strane nemeckej spoločnosti. Už sa to vyriešilo?

Nie je to len dohoda vlád, ale sú do toho zapojené súkromné firmy, ktoré majú svoje záujmy. Rovnako ich má Slovensko. Myslím si, že je to na dobrej ceste. Všetci chceme podporovať Ukrajinu, ktorej Nemecko poskytuje nemalé množstvo tankov a ďalšej techniky. Tá potrebuje údržbu a chceme ju robiť blízko hraníc. Problémy sme neriešili len na Slovensku, ale aj v Poľsk

VIDEO: Heger: Fico klame, mobilizácia nebude

Nemecký minister obrany z vašej strany Boris Pistorius nedávno naznačil, že nedostatky vo výzbroji, ktorým čelí Bundeswehr, sa podarí vyriešiť až v roku 2030. Nemecko je jednou z najväčších ekonomík sveta a spája sa s ním efektivita. Nemal by Berlín rýchlejšie modernizovať ozbrojené sily?

Myslím si, že sa momentálne hýbeme naozaj rýchlo. Nemecko má veľkú ekonomiku, ale aj veľkú armádu. Ak musíte modernizovať celé ozbrojené sily, chce to čas. Do roku 2025 dostanú všetci vojaci osobné vybavenie. Je to 180-tisíc príslušníkov armády. Takže už toto si vyžaduje isté úsilie. A potom hovoríme o ešte väčších obstarávaniach, ako je nákup vrtuľníkov Chinook či stíhačiek F-35. Predpokladám, že tie budeme mať k dispozícii najskôr v roku 2026.

Na modernizáciu je určite potrebný istý čas. No štáty NATO sa už na summite vo Walese v roku 2014 dohodli, že do desiatich rokov budú na obranu dávať dve percentá hrubého domáceho produktu. Samozrejme, Nemecko nie je jediná krajina, ktorá to ešte stále nedosiahla, ale času na to bolo pomerne dosť, či nie?

Bol som starostom malej obce Alerheim v Bavorsku. Keby ste mi pred troma rokmi povedali, že nedostanem dosť peňazí na školy, škôlky, opravu ulíc a iné veci pre komunitu, lebo ich musíme minúť na výzbroj armády, bol by som proti tomu.

zväčšiť Foto: Profimedia Christoph Schmid Poslanec Bundestagu za SPD Christoph Schmid.

Nedokáže Nemecko jedno aj druhé?

Všetci vo výbore pre obranu v Bundestagu vedeli, že krajina musí do obrany investovať viac. No celkovo v Nemecku to bolo iné. Hovorím sám o sebe, o médiách a všeobecne o spoločnosti. Nikto z nás nečakal to, čo sa stalo na Ukrajine. Mám priateľov v Donbase a v roku 2014 sme tam z Alerheimu poslali humanitárnu pomoc. Bol u nás ortodoxný kňaz, ukazoval nám obrázky toho, ako separatisti mučia ľudí. Ale aj tak sme si nevedeli predstaviť, čo sa stane. Musíme si priznať, že sme na obranu a bezpečnosť nedávali dosť peňazí. Musíme sa naučiť, že za mier sa aj platí. Myslím si, že sme sa to už pochopili. Vždy sme sľubovali, že budeme brániť hranice našich východných partnerov NATO a Európskej únie, ale nikdy sme si nemysleli, že to naozaj budeme musieť urobiť. A bude to platiť aj pre Ukrajinu, ak bude napríklad členom EÚ, ale nie som si istý, či sme na to pripravení.

Čítajte viac Berlín je v obrane pomalý, ale možno Poľsko bude riešiť, či Nemecko nemá príliš veľkú armádu

Chystá sa Nemecko poskytnúť Ukrajine ďalšie zbrane v boji proti ruskej agresii?

Platí, čo povedal kancelár Scholz, že Nemecko chce robiť všetko so svojimi partnermi. Diskutujeme s krajinami, ako sú Francúzsko a USA, ale chceme, aby to podporovali aj menší spojenci. Rovnako platia ďalšie princípy. Ukrajine chceme dodať to, čo jej pomôže. Vlani v marci sme dostali z Kyjeva zoznam a bolo na ňom takmer všetko.

Ten zoznam je asi stále platný.

Platí, ale v rôznych fázach vojny pomáhajú rôzne veci. Ďalšou dôležitou vecou je, že čokoľvek dodáme, potrebujeme v Nemecku nahradiť. Nie je celkom jednoduché to vysvetliť Ukrajine. Musíme mať však rezervy, keby nieto napadol krajinu NATO a museli by sme jej pomôcť. Nemeckí Zelení hovoria, že nás bránia Ukrajinci, ale ja to nevidím tak priamočiaro. A platí pre nás ešte jeden princíp. Neurobíme nič, čo by znamenalo, že by sme sa stali priamo súčasťou konfliktu. Nevyšleme na Ukrajinu vojakov

V médiách sa pomerne často objavujú takmer neuveriteľné príbehy o problémoch nemeckej armády. Napríklad, že vojaci museli cvičiť s metlami namiesto zbraní, alebo že nové bojové vozidlo pechoty Puma nefunguje tak, ako by malo. Je to také zlé?

Navštevujem nemeckých vojakov a každý musí vidieť, že Bundeswehr je schopný plniť si svoje povinnosti. Tieto príbehy bývajú zveličené. Predstavte si, že ako starosta dostanete milión eur, a máte ich rozdeliť. Príde futbalový klub a hovorí, že aj on by potreboval nejaké peniaze. Potom dôjdu zástupcovia kultúrnej obce, že by sa im nové financie tiež zišli. Na konci sa všetci sťažujú. Podobné je to s jednotlivými zložkami Bundeswehru. Áno, nie sme na tom s ozbrojenými silami v Nemecku tak dobre, ako by sme chceli, ale nie je to až také zlé. Pozrite sa na nasadenie v Mali. V máji 2024 končíme s mierovou misou OSN MINUSMA. Táto operácia bude mať veľké problémy. My tam momentálne odvádzame najviac práce. No v Európe každá krajina závisí z obranného hľadiska od USA. Nie je to problém, veď sme všetci v Severoatlantickej aliancii. My sme NATO. No keby sa Spojené štáty rozhodli, že v Európe budú menej aktívne, budeme to musieť riešiť. V prípade, že by v tejto chvíli bol americkým prezidentom Donald Trump, mali by sme problémy.

Potrebuje Európa všetky vojenské kapacity, ktoré majú USA?

Nemusíme mať k dispozícii všetko. Nemyslím si, že by Amerika nechala Európu úplne osamotenú. Sme v NATO. Nevnímam USA pre Európu ako konkurenciu. Spoločne sme na tom v aliancii lepšie.

V Bruseli sa šíria chýry, že by sa nemecká predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová mohla stať novou šéfkou NATO. Svojho času bola ministerkou obrany. Predurčuje ju to, čo v tejto funkcii urobila, na generálnu tajomníčku aliancie?

Nikdy som o týchto špekuláciách nepočul. Nie som ten, kto o tom bude rozhodovať, ale von der Leyenová by nebola mojou prvou voľbou. Pokiaľ viem, chce pokračovať na čele eurokomisie. Ako sociálny demokrat poviem, že podľa mňa nebolo jej ministerské pôsobenie práve hviezdne. A to som zdvorilý.