Kritika Putina je v Rusku neodpustiteľná. Takýto osud čakal jeho oponentov

Zavraždení

Boris Nemcov Bývalý ruský vicepremiér a vyhlásený kritik Kremľa Boris Nemcov bol zastrelený v centre Moskvy vo februári 2015. Týždeň po vražde zatkli päticu podozrivých Čečencov. V júli 2017 bol Zaur Dadajev, bývalý príslušník špeciálneho čečenského bezpečnostného práporu Sever, odsúdený na 20 rokov odňatia slobody. Štvorica spolupáchateľov bola odsúdená na tresty od 11 do 19 rokov. Podľa Nemcovej dcéry Žanny sa po objednávateľovi vraždy pátra iba „na oko“, pretože stopa vedie ku spolupracovníkom čečenského vládcu Ramzana Kadyrova.

Anna Politkovská – Novinárka, ktorá kritizovala politiku Kremľa v Čečensku, bola zavraždená v októbri 2006. Prípad Politkovskej vyvolal celosvetovú pozornosť a na Západe bol označovaný za dôkaz nátlaku, ktorému sú v Rusku vystavení kritici kremeľskej politiky. Škandál navyše vyvolal prvý proces s údajnými spolupáchateľmi vraždy v roku 2009. Porota vtedy pustila obžalovaných pre nedostatok dôkazov na slobodu, najvyšší súd potom ale vrátil prípad prokuratúre na došetrenie. V júni 2014 poslal súd za vraždu Politkovskej do väzenia na doživotie Lom-Aliho Gajtukajeva a Rustama Machmudova. Traja ďalší páchatelia dostali vysoké tresty väzenia. Za organizátora vraždy bol okrem Gajtukajeva označený bývalý policajt Sergej Chadžikurbanov, ktorý dostal 20 rokov.

Uväznení

Ilja Jašin – Ruský opozičný politik bol obžalovaný z šírenia lživých informácií o ruskej armáde počas jej pôsobenia na Ukrajine. Jašin bol vlani v decembri odsúdený na 8,5 roka väzenia za svoje vyjadrenia o zabíjaní civilistov v ukrajinskom meste Buča počas ruskej okupácie, a to podľa ustanovení, ktoré zákonodarcovia zaviedli do ruských zákonov po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu.

Vladimir Kara-Murza – Ruský súd poslal na 25 rokov do väzenia opozičného predstaviteľa, bývalého koordinátora opozičného hnutia Otvorené Rusko, publicistu a kritika Kremľa Kara-Murzu, ktorého zistil vinným okrem iného z vlastizrady. Kara-Murza dlhodobo vystupoval proti prezidentovi Putinovi a loboval u západných vlád za uvalenie sankcií na Rusko a jednotlivých Rusov za porušovanie ľudských práv. Kara-murza, ktorý tiež kritizoval ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine, bol vzatý do väzby vlani v apríli na základe obvinení zo „šírenia nepravdivých informácií“ o ruskej armáde počas prejavu pred americkými zákonodarcami. Tento Putinov odporca tiež tvrdí, že bol dvakrát otrávený pri pokusoch o atentát.

Alexej Navaľnyj – Bloger, ktorý svojím bojom proti korupcii v elitách krajiny dosiahol postavenie vodcu opozície, sa v roku 2020 niekoľko mesiacov zotavoval v Nemecku z otravy, ktorú podľa západných laboratórií spôsobila bojová látka zo skupiny novičok. Navaľnyj z otravy obvinil Kremeľ, ten to odmietol a spochybnil aj fakt otravy, potvrdený západnými expertmi. Polícia opozičníka po návrate do vlasti zatkla a Navaľnyj bol poslaný zhruba na 2,5 roka do väzenia pre porušenie podmienky skoršieho rozsudku za údajnú spreneveru. Navaľnyj označil svoje väznenie za politicky motivované. V krajine v roku 2021 kvôli nemu vypukli rozsiahle protesty, proti ktorým režim tvrdo zasiahol. Úrady medzitým Navaľného organizácie označili za extrémistické a zakázali ich. Vlani v marci Navaľnyj odsúdili na deväťročný trest za podvod a pohŕdanie súdom. V máji Navaľnyj na sociálnych sieťach napísal, že bol obvinený v novom prípade zo založenia extrémistickej skupiny. Za to mu hrozí 15 rokov vo väzení. Navaľnyj si teraz v Rusku odpykáva 11,5 roka väzenia, podľa jeho právneho zástupcu je chorý a nedostáva sa mu lekárskej starostlivosti.

Jevgenij Rojzman – Bývalého starostu Jekaterinburgu úrady od vlaňajška stíhajú pre podozrenie, že sa dopustil diskreditácie ruskej armády, za čo mu hrozí až päť rokov väzenia. V auguste bol politik zadržaný na 48 hodín a za diskreditáciu armády bol opakovane pokutovaný, spolu sumou 150.000 rubľov (asi 44.000 Kč). Ďalšiu pokutu vo výške 85.000 rubľov musel zaplatiť za neúctu k úradom. Súd mu zakázal používať internet, mobilný telefón a navštevovať verejné miesta.

Odchod do exilu

Michail Chodorkovskij – Miliardár, bývalý najbohatší ruský oligarcha, ktorý vlastnil najväčšieho výrobcu ropy v Rusku firmu Jukos, bol v roku 2003 zatknutý a v roku 2005 odsúdený na deväť rokov väzenia (v odvolacom konaní mu bol trest o rok znížený) za daňové úniky a spreneveru. Jeho odsúdenie vyvolalo protesty v Rusku i v mnohých západných krajinách. Proces nasledoval po tom, ako sa magnát znepáčil Kremľu kvôli finančnej podpore opozície aj kvôli vlastným politickým ambíciám. V decembri 2010 moskovský súd v druhom procese odsúdil Chodorkovského a jeho spoločníka Platona Lebedeva na 14 rokov väzenia za údajnú krádež ropy a za pranie špinavých peňazí; trest bol potom niekoľkokrát znížený. Prepustený bol na základe prezidentskej milosti v decembri 2013. Teraz žije v exile v Británii, ale koncom roka 2015 na neho ruský súd vydal medzinárodný zatykač. Chodorkovskij je obvinený z podielu na dvoch vraždách z konca 90. rokov minulého storočia.

Zahraniční agenti

Opozičníci, ktorí unikli smrti alebo väzeniu bývajú v Rusku označovaní ako „zahraniční agenti“. Toto označenie, ktoré má od čias Sovietskeho zväzu hanlivý podtext, obnáša ďalšiu vládnu kontrolu a je považované za jeden z prostriedkov úradov na potláčanie kritikov ruského režimu. Rusko v roku 2012 prijalo kontroverzný zákon o „zahraničných agentoch“ a postupne ho rozšírilo z mimovládnych organizácií na nezávislé médiá aj jednotlivcov, ktorí prijímajú financie zo zahraničia a podľa úradov vyvíjajú politickú činnosť. V roku 2021 bola napríklad súdne rozpustená ľudskoprávna organizácia Memorial, kvôli obvineniu z porušovania tohto zákona.