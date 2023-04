Česko šokoval brutálny útok. Slovák samopalom zastrelil dvoch seniorov a ich vnuka

Streľbu v českom Olšovci na Přerovsku neprežil pár seniorov a ich pätnásťročný vnuk. Páchateľ najprv bodol skrutkovačom svoju partnerku, ktorá následne utiekla a s ďalšími členmi rodiny sa schovala v dome. Medzitým si útočník zobral z auta samopal, vrátil sa do domu a pálil cez zatvorené dvere. Podľa informácií ČTK išlo o Slováka, ktorý bol už v minulosti stíhaný. Prípad rieši odbor všeobecnej kriminality Krajského riaditeľstva polície Olomouckého kraja.

Kriminalisti z vraždy podozrievajú partnera ženy, ktorá ako jediná prežila, napísal idnes.cz. „Jeho telo našli policajti neskôr, spáchal samovraždu,“ povedal šéf odboru všeobecnej kriminality krajskej polície Ján Lisický.

Podľa polície troch členov rodiny muž zastrelil nelegálne držaným samopalom. Pravdepodobne išlo o vojenskú zbraň zo Slovenska, ktorá bola vyradená, povedal Lisický. Za motív činu označil žiarlivosť.

Prípad kriminalisti vyšetrujú ako trojnásobnú vraždu a pokus o vraždu.

Podľa doterajšieho zistenia mal 50-ročný muž po hádke fyzicky napadnúť svoju 47-ročnú partnerku, ktorú bodol skrutkovačom do ruky a krku. Žena utiekla pred útočníkom na prvé poschodie, kde sa spoločne s ostatnými členmi rodiny schovala do izby. Muž medzitým odišiel pred dom, kde si zobral zo svojho auta útočnú pušku (samopal vzor 58) a s ňou sa vrátil do domu. Vyšiel na prvé poschodie, kde v izbe zastrelil tri osoby, 77-ročnú ženu, jej 77-ročného partnera a 15-ročného chlapca. Muž postrelil aj svoju priateľku, ktorej sa však podarilo z domu utiecť a privolať pomoc.

Útočník potom odišiel z domu do lesa, kde obrátil zbraň proti sebe a zastrelil sa.

Či bol pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, zistíme až z výsledkov nariadenej súdnej pitvy, informoval hovorca polície Libor Hejtman.